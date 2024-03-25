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التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها عن الشهر الماضي

3/25/2024 3:05:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تقريرها عن الشهر الماضي، رصدت فيه أبرز خدماتها المقدمة.
وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 8233 معاملة متعلقة بإعداد دراسات اجتماعية لمنح تأمين صحي لأسر فقيرة، و211 معاملة إعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة تسوية حقوق الورثة، كما استقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، وألحقت 44 طفلا في دور رعاية إيوائية، وخروج 30 طفلا من دور الرعاية،
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، سُجلت 15 جمعية، وانضمت 3 لعضوية الاتحاد، وأنذرت 4 جمعيات، وشكلت 9 هيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت هيئتان مؤقتتان أعمالهما.
وأشار التقرير إلى إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، ضبط فيها 593 متسولا ومتسولة.
--(بترا)
ح ظ/ن ح/رق
25/03/2024 17:44:20

MENAFN25032024000117011021ID1108019535

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