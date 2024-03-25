الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشرقية ويشارك مرتبات كتيبة الهندسة مأدبة الإفطار

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عمان 25 آذار (بترا) - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.

واستمع الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة عن المهام والواجبات الموكولة للمنطقة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية.

وثمّن رئيس هيئة الأركان، الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع مرتبات المنطقة في مختلف مناطق مسؤولياتهم في حماية حياض الوطن والدفاع عن أمن حدوده واستقراره، مشيداً بالجاهزية العالية التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات المنطقة في تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

وفي سياق متصل، شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة هندسة المنطقة العسكرية الشرقية مأدبة الإفطار، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واستمع الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الكتيبة والجهود المبذولة، واطلع على آخر خطط وعمليات التطوير والتحديث في الكتيبة وبما يتناسب مع طبيعة عملها، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

والتقى رئيس هيئة الأركان مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبديا إعجابه بالكفاءة والجاهزية العالية واحترافية مرتبات الكتيبة في تنفيذ الواجبات المناطة بهم، والمعنويات العالية والكبيرة التي يتمتعون بها.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

25/03/2024 17:21:31