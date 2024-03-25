رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي الفريق البحري إيمانويل سلارز والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

25/03/2024 17:11:57