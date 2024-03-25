رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي
التاريخ
3/25/2024 3:05:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي الفريق البحري إيمانويل سلارز والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/ف م/رق
25/03/2024 17:11:57
MENAFN25032024000117011021ID1108019532
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