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أيرلندا: استخدام التجويع في الحرب على غزة يشكل انتهاكا للقانون الدولي

3/25/2024 3:05:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- قال وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، اليوم الاثنين، إن استخدام التجويع سلاحا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، اعتبر مارتن، في منشور على حسابه بمنصة إكس، إن منع إسرائيل وصول مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى شمال غزة انتهاكا أخلاقيا وأمرا غير مقبول على الإطلاق.
---(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
25/03/2024 17:07:33

MENAFN25032024000117011021ID1108019530

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