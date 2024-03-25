أيرلندا: استخدام التجويع في الحرب على غزة يشكل انتهاكا للقانون الدولي

أيرلندا: استخدام التجويع في الحرب على غزة يشكل انتهاكا للقانون الدولي
التاريخ
3/25/2024 3:05:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- قال وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، اليوم الاثنين، إن استخدام التجويع سلاحا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، اعتبر مارتن، في منشور على حسابه بمنصة إكس، إن منع إسرائيل وصول مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى شمال غزة انتهاكا أخلاقيا وأمرا غير مقبول على الإطلاق.
---(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
25/03/2024 17:07:33
MENAFN25032024000117011021ID1108019530
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