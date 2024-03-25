منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- يعقد مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام عبدالرحيم الهزايمة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان: "مؤسسة تنمية أموال الأيتام إنجاز وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي، الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول جهود المؤسسة في المسؤولية المجتمعية والمحافظة على أموال الأيتام واستثمارها وتنميتها في مختلف مجالات الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ/ف م/رق

25/03/2024 17:02:40