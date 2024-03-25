مساعدات ألمانية وأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، اتفاقيتي تعاون بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ومدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه، وعن الجهة المنفذة وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، بحضور وزير الدولة الألماني في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز آنين، والسفير الألماني في عمان بيرترام فون مولتكه، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير- كريستوف تشاتزيسافاس.

واشتملت الاتفاقيتان على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليون يورو للإسهام في مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لدعم احتياجات قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني، وعلى قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.

وأوضحت طوقان أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين نسبة استرداد التكلفة لقطاع المياه وحماية المناخ، وذلك من خلال توسعة وتحديث محطة معالجة مياه صرف صحي جنوب عمان ومحطة مياه الصرف الصحي لغرب جرش.

وبينت أن مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ يهدف إلى الإسهام في التخلص المستدام من حمأة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، وذلك من خلال تجفيف حمأة مياه الصرف الصحي والتخلص منها في مدافن النفايات الأحادية في خمسة مواقع في جميع أنحاء الأردن (الأكيدر، الغباوي، معان، اللجون والعقبة).

وعبرت الوزيرة طوقان عن بالغ التقدير للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي على المساعدات التنموية والإنسانية التي تم تقديمها للأردن.

من ناحيتهما، أشار وزير الدولة الألماني وسفير الاتحاد الأوروبي إلى دور المملكة المحوري وجهودها التنموية والإنسانية والإصلاحية، مؤكدين مواصلة التزام الاتحاد الأوروبي وألمانيا بدعم الأردن في تلك الجهود.

وعُقد اجتماع ثنائي مع وزير الدولة الألماني والوفد المرافق، تم خلاله التباحث حول إمكانية المساهمة في تمويل أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك من خلال المساعدات التنموية الألمانية التي سيتم تخصيصها للأردن للمرحلة المقبلة، كما تم مناقشة التحديات المرتبطة بخصوص تمويل أولويات خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية، وذلك لإستدامة الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة،

وأكدت طوقان أهمية مواصلة دعم الأردن لتمكينه من مواجهة هذه التحديات، حيث أتى هذا الاجتماع تمهيدا لعقد المحادثات الأردنية- الألمانية الرسمية حول برنامج التعاون التنموي للأعوام (2024 / 2025) والتي ستعقد في بداية شهر آيار المقبل.

--(بترا)

و ر/ف م/رق

25/03/2024 17:00:59