الصفدي وغوتيريش: على اسرائيل الامتثال للإرادة الدولية لوقف اطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 25 آذار (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع ركز على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدد الصفدي وغوتيريش على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، قال الصفدي "شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الرحمة والعبادة والسلام، لسوء الحظ كان بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة شهر الموت والمعاناة والإهانة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة؛ وتدمير سبل عيشهم، وحرمانهم من حقهم في الغذاء والدواء والمياه"، مشدداً على أن هذا غير مقبول ويجب أن ينتهي فوراً.

وزاد "لا شيء يبرر الاستمرار في قتل الأبرياء، ولا شيء يبرر حرمان الرجال والنساء والأطفال من الحق في الغذاء والدواء"، مشيراً إلى أن ما يقارب من مليون فلسطيني يواجهون المجاعة، ووصلوا إلى المستوى الخامس من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي (IPC).

وقال الصفدي، "خالفت إسرائيل القانون الدولي الإنساني وكذلك القيم الإنسانية، ولم يتمكن العالم من أن يقول لهم كفى توقفوا". وزاد "نحن نحاول أن نصل إلى قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ونحث مجلس الأمن لإرسال رسالة واضحة أن ما يحدث غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وثمن الصفدي موقف غوتيريش المطالب باحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووقف الحرب واستهداف الأبرياء، مؤكداً أهمية استمرار العمل معاً من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وقال "نحاول أن نخفف من آلام وأعباء ومعاناة الفلسطينيين"، مثمناً عودة الكثير من الدول لمساعدة الاونروا كي تنقذ الأرواح، مشيرا الى أن "كل دولار يعطى للاونروا ينقذ حياة وكل دولار يؤخذ منها يؤدي إلى معاناة طفل من نقص الأدوية والغذاء، ونقف معاً ونحث جميع شركائنا على الاستمرار في دعم الأنروا حتى تتمكن من القيام بواجبها الإنساني".

وشدد على أنه "لا نستطيع أن نسمح لمجموعة من المتطرفين من وزراء وغيرهم في الحكومة الإسرائيلية بأن يعقّدوا مستقبل المنطقة، ولا نستطيع أن نسمح لهم بأن يقتلوا الجميع، والعالم كله يقول إن اقتحام رفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية، والحكومة الإسرائيلية لا تستمع، ويكررون تأكيدهم بأنهم سيقتحمون المدينة".

من جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواقف الأردن وكلمات وأفعال جلالة الملك عبدالله الثاني المستهدفة تحقيق السلام في المنطقة، والدور الذي يقوم به الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين، وقال "أقوال وأفعال الملك تؤكد أنه مناصر عالمي للسلام".

وقال غوتيريش "زرت المخيمات صباح اليوم، وأثني على دعم الأردن للدور الذي تقوم به الاونروا، فقد فتحتم قلوبكم وأبوابكم للجميع، خاصة اللاجئين السوريين"، داعياً المجتمع الدولي الى دعم الأردن الذي يستضيف ملايين اللاجئين.

كما ثمن جهود الأردن الدؤوبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا من جهتي سأواصل الضغط من أجل إزالة "جميع المعيقات التي تعترض المساعدات المنقذة للحياة، ومن أجل المزيد من المعابر والمزيد من نقاط الوصول".

وشدد غوتيريش على أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لمعالجة الطموحات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وفي إجابة عن سؤال حول المساعدات الإنسانية، والوضع في شمال غزة، والشروع بعملية عسكرية في رفح، قال الصفدي "ثمة مجاعة في غزة، وثمة وضع إنساني كارثي في الشمال، لأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات، وتستخدم الطعام سلاحاً".

وأكد أنه "تنتهي هذه المجاعة وتنتهي هذه المأساة الإنسانية، إذا توقف العدوان، وإذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات، عبر المداخل والمعابر البرية لغزة، فثمّة مجاعة لأن هنالك قرار سياسي من هذه الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات إلى غزة".

وقال الصفدي المساعدات متوفرة، وجميعنا مستعدون لأن نوفر كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال أيام، مؤكداً "المساعدات موجودة، وآليات العمل موجودة، وما هو غائب هو قرار إسرائيلي بوقف استخدام التجويع سلاحاً، وبوقف منع دخول المساعدات إلى غزة".

وفي إجابة عن سؤال حول منع إسرائيل الاونروا من إدخال مساعدات لشمال قطاع غزة، واتهامها بالعمل لصالح المقاومة الفلسطينية، قال غوتيريش "قرار عدم السماح لقوافل المساعدات بالدخول إلى شمال غزة، غير مقبول على الإطلاق، وهؤلاء الذين اتخذوا هذا القرار يجب أن يتحملوا المسؤولية التي تترتب على ذلك".

وفي إجابة عن سؤال حول رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار، والدعوات العربية لوقف إطلاق النار، قال الصفدي "العمل من أجل وقف العدوان، موقف انطلق منذ اليوم الأول، والجهد لم يتوقف، وهو جهد مستمر، لكن لنكن واقعيين الأردن وحده لن يكون قادراً على فرض وقف هذا العدوان الذي تتحدى فيه إسرائيل، العالم كله وتخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومستمرة في عدوان أصوات ترفضه وتتصدى له".

وأشار إلى أن ثمة تغيرا في الموقف الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي وإزاء ما يحدث من تجويع للناس وقتل لهم، ومن حرمانهم من المساعدات.

وقال "ما زلنا نتعامل مع واقع تتحدى فيه إسرائيل القانون الدولي، وتتحدى فيه حتى شركاءها، حتى الولايات المتحدة، الشريك الأكبر لإسرائيل قالت بعدم شن الهجوم على رفح وطالبت بإدخال المساعدات، لكن إسرائيل تتحدى الولايات المتحدة أيضاً وتتحدى الأمم المتحدة وتتحدى القانون الدولي".

وزاد، "اليوم، هناك مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على تبني هذا القرار من أجل اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني بأن ما يحدث من جرائم حرب، وما يحدث من قتل للأبرياء، وما يحدث من تجويع لهم مرفوض وغير مقبول، ويشكل خرقاً لكل ما يمثله مجلس الأمن والقانون الدولي".

وأضاف الصفدي، "إسرائيل تقوم بما تقوم به لعدم وجود ما يردعها عالمياً، لقد تجاوزنا الوقت الذي يجب أن تواجه فيه إسرائيل تبعات ما تقوم به هذه الحكومة التي يقودها متطرفون عنصريون لا يمكن أن يسمح لهم بالاستمرار في قتل الأبرياء وإغراق المنطقة كلها بخطر توسع الحرب واستمرار الصراع".

وقال، "بدلاً من إرسال السلاح إلى إسرائيل يجب إرسال الوفود التي تفرض عليها وقف الحرب، ويجب إرسال المساعدات، ويجب أن تواجه الحكومة الإسرائيلية الحالية عقوبات على ما تقوم به من خرق للقانون الدولي، بغير ذلك نحن نرى المأساة التي تستمر وتتفاقم في غزة، ونرى خطر التوسع إقليمياً لهذه المأساة، ونرى النظام العالمي كله يفقد صدقيته أمام ازدواجية المعايير وأمام خرق إسرائيل لهذا النظام".

و"بالنسبة لنا في الأردن" أشار الصفدي الى أن "الجهود التي يقودها جلالة الملك منذ اليوم الأول لم تتوقف ومستمرة، ونقوم بما نستطيع"، مؤكداً أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى، ويبقى الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ومصالحه وحقه في الحياة أولوية أولى. بالنسبة لنا نكرس كل جهودنا وإمكانياتنا من أجلها، لكننا نحن والعالم كله في مواجهة حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل؛ حكومة تضرب بعرض الحائط ليس فقط القوانين الدولية لكن كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستمر في قتل وتجويع الأبرياء".

وقال، "موقف الأردن كان دائماً يعمل من أجل إنهاء الصراع، والسبيل الوحيد الذي ينهيه هو إنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، بغير ذلك سيبقى الصراع مفتوحاً".

وفي إجابة عن سؤال حول العقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، ومسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، قال غوتيريش، "الأمم المتحدة لديها مؤسسات إنسانية وتعمل في غزة بشجاعة، ولدينا 171 موظفا قتلوا في غزة، والأمم المتحدة لديها أيضاً الجمعية العامة وقد اتخذت قرارات واضحة فيما يتعلق بهذا النزاع.

وأضاف غوتيريش، "الأمم المتحدة لديها أيضاً مجلس الأمن، وهو ضحية للضغوطات المختلفة من القوى العظمى التي تصعب إيجاد توافق لإنهاء الأزمات الدولية ليس فقط في غزة ولكن في العالم، ولهذا من المهم أن يصبح مجلس الأمن قادراً على إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".

وأشار الى أننا "نرى توافقاً في المجتمع الدولي حتى في البلدان التي تعتبر أصدقاء وحلفاء لإسرائيل على أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأن الهجوم البري على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي".

--(بترا)

ص خ/اح

25/03/2024 16:33:18