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صناعة وتموين المفرق تؤكد التزام المحال التجارية بالسقوف السعرية

3/25/2024 3:05:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 25 آذار (بترا)- أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة المفرق، كمال أبو عاشور، أنه لم يتم تحرير أي مخالفة تتعلق بعدم التزام المحال التجارية بالسقوف السعرية وإعلانها للمستهلكين منذ بداية شهر رمضان المبارك .
وأضاف أن المنشآت التجارية في المحافظة ملتزمة بالسقوف السعرية المعلنة، لافتا إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية الميدانية التي تنفذها كوادر المديرية مستمرة بوتيرة نشطة خلال شهر رمضان المبارك الأمر الذي سينعكس إيجابا على استمرارية التزام المحال التجارية بالسقوف السعرية وعدم التلاعب بها.
وأكد أبو عاشور، أن جميع المواد التموينية بما فيها الأرز والسكر والزيوت والدواجن والخضار الفواكه واللحوم متوفرة بشكل كبير، وبأسعار ضمن الحد المعلن عنه.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
25/03/2024 16:25:39

MENAFN25032024000117011021ID1108019526

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