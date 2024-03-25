المواصفات: 36 مخالفة لمنشآت ومنتجات منذ بداية رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- حرّرت مؤسسة المواصفات والمقاييس 36 مخالفة لمنشآت ومنتجات، منذ بداية شهر رمضان.

وصادرت المؤسسة العديد من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، أبرزها أحبال الزّينة والمنظفات وأدوات العناية الشّخصية ومستحضرات التجميل وأواني الطهو والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، استمرارها لتنفيذ خطتها الرقابية الرمضانية على الأسواق في جميع محافظات وألوية المملكة عبر جولات صباحية ومسائية، وخلال أيام العطل الرسميّة، والتي تستهدف المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.

وقالت المؤسسة إن كوادرها الرقابية نفذت 180 جولة رقابيّة، فتّشت خلالها على 580 منشأة اقتصادية وتحققت من 962 منتجا، خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المؤسسة أن مفتشيها تحققوا من 422 ميزانا في المحال التّجاريّة، إضافة إلى 677 صنفا من العبوات المعبأة مسبقا، حيث تكثّف استهداف هذه المنتجات خلال الشهر الفضيل.

وبينت المؤسسة أنها تحققت خلال الثلث الأول من 555 عداد تاكسي، و655 مضخة وعداد محروقات، و513 اسطوانة غاز منزلي، في 70 محطة محروقات وصهريج.

واستقبلت المؤسسة 37 شكوى تنوعت ما بين المحروقات والموازين وقطاع الكهربائيات وغيرها، مشدّدة على أهمية إيصال الشكاوى والملاحظات للمؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكتروني:()، وعبر تطبيق "بخدمتكم".

--(بترا)

ع ن/ف م/رق

25/03/2024 16:18:21