فتح باب التسجيل في أكاديمية أورنج للبرمجة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- أعلنت شركة أورنج الأردن، عن فتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في محافظات (إربد والبلقاء والزرقاء والعقبة).
وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن التسجيل يستمر حتى 31 الشهر الحالي ويشترط أن يكون عمر المتقدم بين 18و30 عاماً، والالتزام بالتفرغ للتدريب بدوام كامل لمدة 7 أشهر.
وبينت أن نسبة توظيف خريجي الأكاديمية في المواسم السابقة في المحافظات بلغت 80 بالمئة، إضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من مؤسسة سمبلون، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يشار إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط:
--(بترا)
غ ح/ن ح/رق
25/03/2024 15:52:39
MENAFN25032024000117011021ID1108019519
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