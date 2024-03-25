فتح باب التسجيل في أكاديمية أورنج للبرمجة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أعلنت شركة أورنج الأردن، عن فتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في محافظات (إربد والبلقاء والزرقاء والعقبة).

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن التسجيل يستمر حتى 31 الشهر الحالي ويشترط أن يكون عمر المتقدم بين 18و30 عاماً، والالتزام بالتفرغ للتدريب بدوام كامل لمدة 7 أشهر.

وبينت أن نسبة توظيف خريجي الأكاديمية في المواسم السابقة في المحافظات بلغت 80 بالمئة، إضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من مؤسسة سمبلون، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يشار إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط:

--(بترا)

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25/03/2024 15:52:39