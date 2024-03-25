ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
3/25/2024 3:04:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 25 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم لاثنين، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الاسترليني أمام العملتين بنسبة 33ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2639ر1 دولار، وبنسبة 10ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1668ر1 يورو.
--(بترا)
رش/ع س/رق
25/03/2024 15:51:11
MENAFN25032024000117011021ID1108019518
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