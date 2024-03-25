ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

لندن 25 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم لاثنين، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الاسترليني أمام العملتين بنسبة 33ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2639ر1 دولار، وبنسبة 10ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1668ر1 يورو. --(بترا) رش/ع س/رق 25/03/2024 15:51:11

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