اتفاقية تعاون لتنفيذ مسح حول قياس جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بالمملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)-وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اتفاقية تعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لتنفيذ مسح لقياس رضا المستفيدين من جودة وأسعار خدمات الاتصالات العامة والبريد في الأردن 2024.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، و المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.

وقال السرحان، إن الهيئة حريصة على استطلاع الرأي العام ومعرفة وجهة نظر المواطنين حول مستوى خدمات الاتصالات والبريد المقدمة في المملكة، حيث سيغطي المسح خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت والبريد.

وأضاف أنه بالاعتماد على نتائج المسح سوف يتم التعرف إلى مواطن القوة والضعف في الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها مع جميع الشركاء في قطاعي الاتصالات والبريد، كما سيعتمد المسح على استقصاء آراء المواطنين في عدة محاور مثل جودة الخدمات وأسعارها ومستوى خدمة العملاء.

من جهته، قال فريحات إن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع إجراءات الدائرة الموسعة في التطوير والتحديث وتكثيف التعاون مع كل الجهات المعنية بهدف تعزيز دور المنظومة الإحصائية الأردنية وتفعيلها وطنياً وإقليمياً.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما للمساهمة في دعم بناء مركز البيانات التفاعلي، الذي يأتي استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام والتوجه العالمي نحو التنحي عن الوسائل التقليدية في جمع البيانات وتحليلها واعتماد الطرق والمنهجيات العالمية الحديثة في نشر المخرجات الإحصائية وبأقل كلفة ممكنة وبأسرع الطرق المتعددة والمختلفة.

-- (بترا)

غ ح / ع س/رق

25/03/2024 15:47:52