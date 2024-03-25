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الصحة العالمية: غزة تعاني من مجاعة والوضع يزداد تدهورا

3/25/2024 3:04:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، اليوم الاثنين، أن الموقف في قطاع غزة يزداد تدهورا وصعوبة على المواطنين في كل يوم، وأصبح من الضروري الوصول إلى مسارات آمنة داخل غزة لتقديم الخدمات والرعاية.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال متحدث الصحة العالمية، إن قطاع غزة يعاني من المجاعة، والمواطنين لا يحصلون على الطعام الملائم، وهناك حالات كثيرة من الأطفال والنساء الحوامل يعانون من نقص التغذية وهو ما يؤثر على إنجاب أطفال أصحاء.
وأضاف أن قرار الكونجرس بتقييد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيؤدي إلى أكبر كارثة في المنطقة وسيعرقل دخول المساعدات للقطاع، لافتا إلى أن الوكالة لديها كافة القدرات المتاحة لإحضار الكثير من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية داخل غزة، ولا يمكن استبدالها في ظل انهيار البنية التحتية وتدميرها بشكل تام.
وناشد متحدث الصحة العالمية، الدول باستمرار دعم الأونروا لاستعادة عملها والوصول للمستشفيات ومساعدة العاملين في المجال الطبي لتنفيذ عملهم وتقديم الخدمة للمواطنين.
--(بترا)
رصد/م ح/ع س/رق
25/03/2024 15:43:55

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