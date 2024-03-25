مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وآيركس

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 25 آذار (بترا)- وقعت الجامعة الهاشمية والمجلس الدولي للبحوث والتبادل"آيركس"، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتطوير وتقديم واستدامة مشروع التعليم المبكر"أساس".

ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور وصفي الروابدة، ومدير برنامج التعليم المبكر (أساس) كاميرون ميرزا.

وقال الروابدة إن الجامعة شريكة أساسية في التعاون مع الـوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتطوير برنامج تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة، وهي الآن تنتقل خطوة في الشراكة بمشروع "أساس" المعني بتطوير برامج الطفولة المبكرة الهادف إلى تخريج الكفايات التعليمية، وتمكين المعلمين قبل دخولهم إلى الميدان خاصة في المرحلة الأولى من عمر الطفل.

من جانبه، أوضح ميرزا أن المشروع يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين مستوى تعليم وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وتحسين مهارات الطلبة الأساسية والاجتماعية للصفوف من الروضة وحتى الصف الثالث الأساسي في الأردن، لافتا إلى أن البرنامج يشمل مراجعة وتطوير المناهج وأساليب التقييم والتدريب العملي الحالية في البرامج ذات العلاقة بالتعليم المبكر.

وأشار عميد كلية الملكة رانيا للطفولة الدكتور نجاتي بني يونس أن الكلية هي الوحيدة المتخصصة في برامج تربية ورعاية الطفولة المبكرة والتربية الخاصة للأطفال في الأردن والمنطقة، وتضم نخبة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية الراغبة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها والحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.

بدوره، قال مدير أول برامج إعداد المعلمين في أساس الدكتور صائب خصاونة، إن أساس مشروع وطني لتطوير التعليم في المرحلة المبكرة، موضحاً أن إطلاق اسم"أساس" على المشروع ليبدأ من المرحلة التأسيسية والمهمة في حياة الطفل، لتنمية مهاراته الشاملة التي تؤثر في التعليم والحياة وبناء المجتمع.

ونصت المذكرة على إطلاق برنامج الطفولة المبكرة للطلبة الجامعيين UECP المطور في كلية الملكة رانيا للطفولة، ووضع خطة لتحسين الأداء وإنشاء مجتمع تعليمي احترافي افتراضي، وتعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشاريع البحثية التعاونية لتبادل المعرفة وتحديثها في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما نصت على تطوير وتحديث سياسات الجامعة لتتواءم مع سياسات مشروع تعليم المعلمين ما قبل الخدمة وأثنائها، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتعاون لضمان الاعتراف ببرنامج البكالوريوس المطور من قبل وزارة التربية والموافقة عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتماده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذ من المتوقع أن يبدأ البرنامج في آب المقبل.

--(بترا)

ع ض/م ف/رق

25/03/2024 15:41:43