التدريب المهني: إنشاء أكاديمية لفنون الطهي في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 25 آذار (بترا) أمين المعايطة- بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة، سبل تطوير منظومة التدريب المهني بما يواكب التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وينسجم مع احتياجات سوق العمل، والقضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية وتوفير الفرص النوعية المستدامة الشباب.
وقال الغرايبة إن المؤسسة وبالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، ستباشر بإعادة تأهيل فندق السابلة التابع للمؤسسة والمباشرة بإنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل في المحافظة.
وأكد أهمية تطوير منظومة التدريب المهني ووضع خطة للبدء باستحداث تخصصات وبرامج متخصصة في المحافظة مبنية على المعايير الدولية، لافتا الى أن المؤسّسة جزء أساسي من عناصر التنمية، ومعنية في عمليات التأهيل والتدريب وتنمية المهارات لدى الشباب والشابات من أجل صقل مهاراتهم وإدخالهم لسوق العمل وفقا لمتطلباته.
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، استعداد المجلس للتعاون الكامل مع المؤسسة من خلال إتاحة البنية التحتية لإنشاء الأكاديمية لإتاحة فرص التدريب النوعي للشباب الذكور والإناث.
وأشار إلى دور مؤسسة التدريب المهني المتميز وأهمية مساندتها وتقديم جميع أشكال الدعم لها، لتطوير المنظومة التدريبية فيها، لافتا إلى تجربة مجلس المحافظة مع المؤسسة في تطوير البرامج التدريبية المطبقة في المعهد خلال السنوات الماضية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
--(بترا)
ا م/ن ح/رق
25/03/2024 15:40:13
MENAFN25032024000117011021ID1108019514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.