الثروة النيابية تُنهي القراءة الأولية لـمُعدل الطاقة المُتجددة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أنهت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، القراءة الأولية لمشروع قانون مُعدل لقانون الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب طلال النسور، خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الاثنين، خُصص لمناقشة "مُعدل الطاقة"، إن تحديث منظومة قطاع الطاقة في الأردن وتطويرها، وجعلها مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بكل أشكالها، يُعد هدفاً استراتيجياً مهماً للحكومة.

وأضاف، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة آماني العزام، وعدد من المعنيين، إن التحديث يُساعد على توفير الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويسهم في حماية البيئة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح النسور أن ذلك يتطلب تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، فهذه الخطوة أصبحت أمرا ملحا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة قطاع الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع.

من جهته، قال الخرابشة، إن الأردن من الدول السباقة بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، عبر إصدار تشريعات وأنظمة لاستخدامها، مبينا أن نسبة استخدامها وصلت إلى 27 بالمئة.

وأشار إلى أن هناك تطورًا كبيرًا بالتشريعات الناظمة للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التعديلات على مشروع القانون "لن تُطبق على العدادات السابقة، وإنما تشمل العدادات الجديدة".

وأعاد الخرابشة التأكيد على أن الوزارة لا تسحب صلاحية هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وإنما تعمل على تقوية عملها.

بدوره، أكد ممثل جمعية إدامة للطاقة والمياه المتجددة، ماهر مطالقة، حاجة قطاع الطاقة المتجددة إلى التنظيم، مشيرا إلى أن قانون الكهرباء، والعديد من مواد الطاقة بحاجة للتعديل.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة للمشروع، جاءت لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وحضر الاجتماع النواب: رهق الزواهرة، زيد العتوم، محمد الخلايلة، موسى هنطش، عبدالله عواد، عمر النبر، هايل عياش، رمزي العجارمة.

--(بترا)

م خ /م ف/اح

25/03/2024 15:03:52