مدرب المنتخب الوطني يؤكد جاهزية الفريق لملاقاة باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموته، جاهزية الفريق لملاقاة المنتخب الباكستاني عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.
وأشار المدرب المغربي عموته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، إلى أن منتخب النشامى يحترم الفريق الضيف، ويسعى لتحقيق الفوز بفارق مريح من الأهداف في مباراة تقام ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية وطاجكستان.
وبين ضرورة أن يستمر المنتخب بنفس النسق التصاعدي الذي قدمه خلال منافسات بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر وحل فيها المنتخب بالمركز الثاني، من أجل استمرار هذا النسق خلال مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم.
وتختتم منافسات الدور الأول من التصفيات خلال حزيران المقبل، إذ يلتقي منتخبنا مع منتخبي السعودية وطاجكستان.
يشار إلى أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط يليه طاجكستان برصيد 4 نقاط، ثم الأردن برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن طاجكستان، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الرابع بلا نقاط.
ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من التصفيات.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
25/03/2024 14:57:18
MENAFN25032024000117011021ID1108019512
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