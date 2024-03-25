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مدرب المنتخب الوطني يؤكد جاهزية الفريق لملاقاة باكستان

3/25/2024 3:04:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموته، جاهزية الفريق لملاقاة المنتخب الباكستاني عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.
وأشار المدرب المغربي عموته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، إلى أن منتخب النشامى يحترم الفريق الضيف، ويسعى لتحقيق الفوز بفارق مريح من الأهداف في مباراة تقام ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية وطاجكستان.
وبين ضرورة أن يستمر المنتخب بنفس النسق التصاعدي الذي قدمه خلال منافسات بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر وحل فيها المنتخب بالمركز الثاني، من أجل استمرار هذا النسق خلال مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم.
وتختتم منافسات الدور الأول من التصفيات خلال حزيران المقبل، إذ يلتقي منتخبنا مع منتخبي السعودية وطاجكستان.
يشار إلى أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط يليه طاجكستان برصيد 4 نقاط، ثم الأردن برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن طاجكستان، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الرابع بلا نقاط.
ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من التصفيات.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
25/03/2024 14:57:18

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