التحديث النيابية تبحث ومؤسسة ابتناء انخراط الشباب بالحياة الحزبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري النيابية، الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية.
وقال الخلايلة خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين عددا من مُنتسبي مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات، ناقش فيه الحديث حول أهمية دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية، إن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط في الحياة السياسية والانتساب للأحزاب، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ترشحا وانتخابا، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما، ما يُعطي فرصة للشباب للوصول إلى قبة البرلمان.
وأوضح أن قانون الأحزاب يمنع مساءلة الشباب المنتسبين للأحزاب أو التضييق عليهم، ويسمح لهم بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ويوفر الحماية القانونية لهم.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: إسماعيل المشاقبة، أسماء الرواحنة، وغازي الذنيبات، أن الشباب هم أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي، إذ أتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية، ما يوجب الاستثمار فيها وبكل جدية.
من جهته، قال مدير عام مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات، عمار سالم، إن المؤسسة غير ربحية، وتعمل على تطوير مهارات الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم، من خلال عقد ورش عمل في مجالات مختلفة.
--(بترا)
م خ/ ن ح/اح
25/03/2024 14:48:46
MENAFN25032024000117011021ID1108019511
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