التحديث النيابية تبحث ومؤسسة ابتناء انخراط الشباب بالحياة الحزبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري النيابية، الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية.

وقال الخلايلة خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين عددا من مُنتسبي مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات، ناقش فيه الحديث حول أهمية دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية، إن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط في الحياة السياسية والانتساب للأحزاب، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ترشحا وانتخابا، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما، ما يُعطي فرصة للشباب للوصول إلى قبة البرلمان.

وأوضح أن قانون الأحزاب يمنع مساءلة الشباب المنتسبين للأحزاب أو التضييق عليهم، ويسمح لهم بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ويوفر الحماية القانونية لهم.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: إسماعيل المشاقبة، أسماء الرواحنة، وغازي الذنيبات، أن الشباب هم أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي، إذ أتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية، ما يوجب الاستثمار فيها وبكل جدية.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة "ابتناء" للتدريب والاستشارات، عمار سالم، إن المؤسسة غير ربحية، وتعمل على تطوير مهارات الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم، من خلال عقد ورش عمل في مجالات مختلفة.

--(بترا)

م خ/ ن ح/اح

25/03/2024 14:48:46