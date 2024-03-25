وزير الخارجية يلتقي مسؤولا ألمانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه اليوم الاثنين، وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التنسيق بين المملكة وألمانيا في جميع المجالات، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة والطاقة والمياه.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع.

كما ثمن الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لرفد مسيرته التنموية ومساعدته في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وخاصة أزمة اللجوء.

كما شدد الوزيران على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأونروا.

وثمن الوزير أنين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوزير أنين للمنطقة، سيعلن خلالها عن زيادة الدعم المقدم للأونروا بقيمة 15 مليون يورو خلال الفترة 2024-2026 في كل من الأردن ولبنان، كما سيحضر حفل توقيع اتفاقيات بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه في المملكة، مع بنك التنمية الألماني.

--(بترا)

ص خ/م ف/رق

25/03/2024 14:43:44