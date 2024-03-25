القوات المسلحة تنفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة، وطائرة بريطانية والتي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 58 إنزالا جويا أردنيا، و93 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/ ف ج

25/03/2024 14:25:11