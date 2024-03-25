ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32333

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32333، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الصحة، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74694 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.
وأضافت إن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال الساعات الـــ24 الماضية.
--(بترا)
رصد / م ح/ ف ج
25/03/2024 14:13:39
MENAFN25032024000117011021ID1108019508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.