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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32333

3/25/2024 3:04:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 25 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32333، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الصحة، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74694 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.
وأضافت إن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال الساعات الـــ24 الماضية.
--(بترا)
رصد / م ح/ ف ج
25/03/2024 14:13:39

MENAFN25032024000117011021ID1108019508

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