الصحة العالمية: 17.8 مليون شخص بحاجة لمساعدات صحية باليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة ماسة لمساعدات، وأصبح قرابة 17.8 مليون شخص بحاجة لمساعدات صحية، نصفهم أطفال، بعد مضي 10 أعوام على الصراع في اليلاد.

ووفق بيان لمكتب المنظمة اليوم الاثنين، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي إن الاحتياجات الصحية ملحَّة، لكن نقص التمويل مُزمِن؛ وتظل المنظمة ملزمة بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية اللازمة على قدم المساواة لإنقاذ الأرواح، وهي قرارات يصعب البت فيها للغاية، مؤكّدة الحاجة إلى الدعم الآن.

وعن الوضع الحالي القائم باليمن، قالت الدكتورة إيمان تاج الدين، من المختبر المركزي في عدن: "لقد دمر الصراعُ كل شيء؛ وأغلق العديد من المرافق الصحية أبوابه، وانتشرت الأوبئة، وعاودت أمراضٌ مثل شلل الأطفال والكوليرا بالظهور بعد أن كان يعتقد أنها صارت جزءًا من الماضي".

وأضافت، إن الأطفال، بوجه خاص، عُرضة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا، ويعانون في الوقت نفسه من ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مخيف؛ ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزُّم المعتدل إلى الشديد، أي ما يقرب من 2.4 مليون طفل.

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن الدكتور أرتورو بيسيغان، إنه وبعد سنوات من الصراع، صارت حياة الملايين من اليمنيين متوقفة على الاحتياجات الصحية والإنسانية الطارئة، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأضاف، إن هذا الوضع يتفاقم بسبب الانخفاض الكبير في الدعم الدولي، وهو ما يجعل المجتمعات عرضة لظروف آخذة في التدهور أكثر فأكثر.

وأشار البيان، إلى انخفاض التمويل بنسبة 45 بالمئة، في السنوات الخمس الماضية، في وقت تحتاج فيه المنظمة إلى 77 مليون دولار أميركي عام 2024 لتقديم المساعدة الصحية الأساسية.

ولفت البيان كذلك، إلى أن اليمن يُعدّ واحدا من أكثر دول العالم تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، من أقل الدول استعدادًا لمواجهة آثار هذا التغيّر، موضحا أنه رغم الضغوط الكبيرة على الموارد، فإن المنظمة تدعم حاليا 96 مركزا للتغذية العلاجية، وتقدم أيضًا خدمات فحص التغذية في أكثر من 270 مديرية.

وفي عام 2023، واصلت المنظمةُ تقديم دعمها بـ 114 مرفقًا أساسيا وشاملا من أجل رعاية التوليد والمواليد في حالات الطوارئ، وذلك بتوفير الأدوية والإمدادات ومعدات الرعاية الصحية الأساسية للأمهات.

وبالإضافة إلى ذلك، ظل 333 فريقًا من فرق الاستجابة السريعة منتشرة في جميع أنحاء اليمن لضمان الاستجابة للفاشيات في الوقت المناسب، وأجرت هذه الفرق أكثر من 69 ألف زيارة ميدانية.

(بترا)

وز/ ع س/اح

25/03/2024 14:12:21