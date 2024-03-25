مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمركز الوطني للأمن السيبراني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- وقع رئيسا النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، والمركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي المذكرة في ظل ما يشهده الأردن والمنطقة من تطورات متلاحقة في مجال الأمن السيبراني والفضاء الإلكتروني، وانتشار الجرائم الإلكترونية بمختلف صورها.

وتوافق الطرفان على ضرورة الوصول إلى تحقيقات أولية متكاملة من قبل المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وصولا إلى دعوى جزائية متكاملة ومستندة لبينات وإجراءات متوافقة مع القانون.

وشملت المذكرة ما يكفل تعزيز التعاون والتكامل بين عمل النيابة العامة والمركز، وتبادل الخبرات والتجارب والتدريب المتخصص، والإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتحقيق الهدف منها.

--(بترا)

ب ص/م ف/ف ج

25/03/2024 14:10:29