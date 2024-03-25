مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمركز الوطني للأمن السيبراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- وقع رئيسا النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، والمركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني.
وتأتي المذكرة في ظل ما يشهده الأردن والمنطقة من تطورات متلاحقة في مجال الأمن السيبراني والفضاء الإلكتروني، وانتشار الجرائم الإلكترونية بمختلف صورها.
وتوافق الطرفان على ضرورة الوصول إلى تحقيقات أولية متكاملة من قبل المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وصولا إلى دعوى جزائية متكاملة ومستندة لبينات وإجراءات متوافقة مع القانون.
وشملت المذكرة ما يكفل تعزيز التعاون والتكامل بين عمل النيابة العامة والمركز، وتبادل الخبرات والتجارب والتدريب المتخصص، والإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتحقيق الهدف منها.
--(بترا)
ب ص/م ف/ف ج
25/03/2024 14:10:29
MENAFN25032024000117011021ID1108019506
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