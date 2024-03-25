فرنسا ترفع التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أتال قوله في منشور على موقع "اكس" عقب اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار مسؤولي الأمن والدفاع إن القرار الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، اتُخذ "في ظل إعلان تنظيم الدولة الإرهابي مسؤوليته عن هجوم موسكو، وتهديدات تلقي بظلالها على بلادنا".
ويتألف نظام التحذير من الإرهاب في فرنسا من 3 مستويات، ويُفعّل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكا.
ويسمح القرار باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة ومنها محطات القطارات والمطارات.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/اح
25/03/2024 14:06:21
MENAFN25032024000117011021ID1108019505
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