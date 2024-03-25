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فرنسا ترفع التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى

3/25/2024 3:04:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أتال قوله في منشور على موقع "اكس" عقب اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار مسؤولي الأمن والدفاع إن القرار الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، اتُخذ "في ظل إعلان تنظيم الدولة الإرهابي مسؤوليته عن هجوم موسكو، وتهديدات تلقي بظلالها على بلادنا".
ويتألف نظام التحذير من الإرهاب في فرنسا من 3 مستويات، ويُفعّل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكا.
ويسمح القرار باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة ومنها محطات القطارات والمطارات.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/اح
25/03/2024 14:06:21

MENAFN25032024000117011021ID1108019505

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