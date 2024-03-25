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جيش الاحتلال يعتقل 500 فلسطيني بمحيط مستشفى الشفاء

3/25/2024 3:04:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اعتقال 500 فلسطيني من منطقة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، منذ بداية اقتحامه في 18 آدار الجاري.
وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) تواصل قتالها في منطقة مستشفى الشفاء.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفّذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلَّف مئات القتلى والجرحى.
--(بترا)
رص/رس/اح
25/03/2024 13:36:45

MENAFN25032024000117011021ID1108019503

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