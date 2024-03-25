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ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية

3/25/2024 3:04:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل.
وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الذهب 0.1 بالمئة إلى 2166.39 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.7 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.62 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 896.23 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 993.37 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد/رس/اح
25/03/2024 13:19:34

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