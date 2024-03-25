الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 19 فلسطينيا ينهم طفل، وأسرى سابقون بحملات شنتها في محافظات رام الله، وقلقيلية، جنين، الخليل، بيت لحم، والقدس
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن حملة الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 7770، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، وكذلك من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 171 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية أي بيانات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما في ذلك الشهداء من معتقلي غزة.
--(بترا)
م ف/lم ف/اح
25/03/2024 12:59:09
MENAFN25032024000117011021ID1108019501
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