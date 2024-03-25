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الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة

3/25/2024 3:04:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 19 فلسطينيا ينهم طفل، وأسرى سابقون بحملات شنتها في محافظات رام الله، وقلقيلية، جنين، الخليل، بيت لحم، والقدس
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن حملة الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 7770، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، وكذلك من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 171 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية أي بيانات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما في ذلك الشهداء من معتقلي غزة.
--(بترا)
م ف/lم ف/اح
25/03/2024 12:59:09

MENAFN25032024000117011021ID1108019501

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