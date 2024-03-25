انخفاض العجز التجاري في شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 33.7%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، خلال شهر كانون الثاني الماضي، بنسبة 33.7 بالمئة ليصل إلى 668 مليون دينار، مقارنة مع 1008 مليون دينار في كانون الثاني من 2023.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية للأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7 بالمئة، لتبلغ 650 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 593 مليون دينار، والمعاد تصديره بنسبة 21.3 بالمئة ليصل إلى ما قيمته 57 مليون دينار.
وانخفضت المستوردات بنسبة 19.7 بالمئة، لتسجل قيمتها 1.318 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 49 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 39 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.
وأوضح التقرير أبرز السلع المصدرة، إذ ارتفعت صادرات كل من الألبسة وتوابعها، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، فيما انخفضت صادرات كل من الفوسفات الخام، والحلي والمجوهرات الثمينة، والبوتاس الخام.
أما المستوردات، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفعت مستوردات كل من العربات والدراجات والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة.
--(بترا)
ع ن/أ م / س س
25/03/2024 12:45:00
MENAFN25032024000117011021ID1108019500
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