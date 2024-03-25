الضمان تحتضن اجتماع الفريق الفني لمحور العمل اللائق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- احتضنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اجتماع الفريق الفني لمحور فرصة "العمل اللائق والضمان الاجتماعي" المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية برئاسة مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة.

وقال الدكتور الطراونة وهو رئيس الفريق الفني المكلف بمحور فرصة خلال لقائه المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، إن جلالة الملك عبد الله الثاني شدد على ضرورة إيلاء محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به ودمج هذا المحور ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأكد أن جلالته شدد على أن الحمايات الاجتماعية هي التي تحفظ كرامة الإنسان الأردني من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً.

وأشار الى أن خطة التحديث الاقتصادي القائمة حالياً تركز على محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول بتقليص دور القطاع العام والمحور الثاني بانطلاقة القطاع الخاص، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي الممتدة لعام "2033" تركز بالاتجاه نحو القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

وأضاف، أن الشراكات مع القطاع الخاص أصبحت مهمة في الإستراتيجية وتشكل عنصراً أساسياً بنجاح مخرجات هذه الإستراتيجية.

وأكد الطراونة، أهمية خلق واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص وتشجيع ثقافة الاتجاه نحو هذا القطاع وتطوير مهارات القوى العاملة وتدريبهم حتى يتمكنوا من الانخراط بسوق العمل والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع العام يجب أن يضطلع بمهمة أساسية تتمثل بتسهيل مهمة القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة في المجتمع، حيث يجب أن تشمل فرص العمل عنصرين مهمين، الأول العمل اللائق والثاني توفير مستلزمات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أننا نقدم ونعزز الحماية الاجتماعية عن طريق مكان العمل، حيث أن الضمان الاجتماعي يقدم حمايات اجتماعية متنوعة وشاملة كالرواتب التقاعدية والتعويضات وبدلات إصابات العمل والتعطل عن العمل والأمومة.

وقال الطراونة إنه تم إعادة تشكيل الفريق الفني المعني بمتابعة "محور فرصة"، حيثُ أصبح يضم ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والنقابات العمالية وخبراء من الجامعات الأردنية، لتعزيز الشراكات والاستفادة من الخبرات.

وبين أهمية الشراكة والتشبيك مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك غرف التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني وأن لا يعمل الفريق الفني بمعزل عنهم حتى تكون مخرجات الفريق فاعلة وتشاركية، مشيرا الى أنه سيكون هناك لقاءات واجتماعات متكررة لهذا الفريق في المرحلة القادمة وسيناط به العديد من النشاطات والمبادرات الخاصة بهذا المحور، عارضا المحاور الأساسية الثلاثة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تتمثل في محور "فرصة العمل اللائق والضمان الاجتماعي" ومحور تمكين ومحور كرامة.

من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أهمية وجود نظام إلكتروني متكامل يوفر معلومات وبيانات شاملة ودقيقة بين الجهات الحكومية والخاصة والجهات الدولية حول منظومة الحماية الاجتماعية.

بدورها، قدمت رئيسة وحدة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية ميس عابدين، عرضاً تقديمياً يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، موضحة المفاهيم الأساسية والمكونات والمحاور والأولويات وآليات المتابعة لهذه الإستراتيجية.

وأشارت خلال العرض الى الجديد في محاور الإستراتيجية ولجان العمل ومهامها، بالاضافة الى أبرز الإنجازات لمحاور الإستراتيجية والتحديات والفرص المتعلقة بها، مبينة أن أولويات محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمحور فرصة يتمثل في زيادة الحماية الاجتماعية بالعمل، وزيادة فرص العمل وإمكانية الوصول إليها ونوعية الوظائف والحد من تفضيل الأردنيين للعمل في القطاع العام دون القطاع الخاص وتجنب زيادة التوقعات في الحصول على الوظائف الدائمة في القطاع العام وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج العمل.

من جانبها، عرضت مندوبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مايا حماد، أبرز الإنجازات والأولويات المقترحة لمحور فرصة، موضحة خصائص قطاع الحماية الاجتماعية والبرامج المقدمة والتقييم والأولويات المقترحة لهذا المحور.

وأشارت الى تحديث إستراتيجية الحماية الاجتماعية من ناحية المخرجات والمنهجية والإطار الزمني والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بها، مبينة أن الأولويات المقترحة لـ"محور فرصة" يتمثل في زيادة الحماية المتعلقة بالعمل من خلال الضمان الاجتماعي، وتعزيز الترابط والتكامل في برامج سوق العمل وتحسين المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وخفض نسب البطالة عند النساء والشباب.

وحضر الاجتماع، أعضاء الفريق الفني الممثلين للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجامعات الأردنية والنقابات العمالية.

--(بترا)

ن ش/ أ أ / س س

25/03/2024 12:44:10