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الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل ويغلق جميع مداخله

3/25/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 25 آذار (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصار مستشفى الأمل في مدينة خانيونس بالتزامن مع قصف عنيف وإطلاق نار كثيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر عبر موقعها الرسمي، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتغلق جميع مداخله.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليًا ولا تستطيع الحركة نهائيًا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، جلهم من الأطفال والنساء، و 74518 إصابة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
25/03/2024 12:09:59

MENAFN25032024000117011021ID1108019490

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