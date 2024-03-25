الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل ويغلق جميع مداخله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 آذار (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصار مستشفى الأمل في مدينة خانيونس بالتزامن مع قصف عنيف وإطلاق نار كثيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر عبر موقعها الرسمي، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتغلق جميع مداخله.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليًا ولا تستطيع الحركة نهائيًا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، جلهم من الأطفال والنساء، و 74518 إصابة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
25/03/2024 12:09:59
MENAFN25032024000117011021ID1108019490
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