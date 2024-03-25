غوتيريش: زيارتي للأردن تضامنية خلال شهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا) - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا، مشيرا إلى وجود 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وهو العدد الأكبر في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مدرسة إناث مخيم عمان الجديد الثانية التابعة لوكالة الأونروا، أن الوكالة تمثل "شريان حياة للأمل والكرامة"، في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، إضافة إلى أنها توسع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.

وبين أن عدد العاملين في الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، مؤكدا أنه أكبر عدد من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها، داعيا إلى الحفاظ على تدفق الخدمات "الفريدة من نوعها" التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للحفاظ على "تدفق الأمل".

وأوضح أن الأونروا تعمل حاليا في ظروف صعبة جدا، بسبب وقف المساعدات لها من عدد من الدول، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بتأكيد دور الأونروا، كونها هيئة أممية تلتزم بقيم الأمم المتحدة وميثاقها.

وتابع أن الأونروا تساهم "بشكل عميق بطرق لا يمكن قياسها على رسم بياني في تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام"، مبينا أنه زار أحد المراكز الصحية، كما حضر دروس العلوم واللغة الإنجليزية في مدرسة للبنات وزار فصلا لتدريس اللغة الإنجليزية وقيم حقوق الإنسان وحل النزاعات، كما التقى مع 6 من قادة الشباب الملهمين من البرلمان الطلابي، من بينهم 3 طلاب من غزة.

-- (بترا)

ل م/أ م/ب ط

25/03/2024 12:12:44