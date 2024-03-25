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قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

3/25/2024 3:04:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

25 آذار (بترا)- أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، عن قلقها من تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد النساء في غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت السالم في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، أنه من المثير للاشمئزاز استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.
وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتباره جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.
ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
25/03/2024 11:56:44

MENAFN25032024000117011021ID1108019488

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