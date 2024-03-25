ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا
التاريخ
3/25/2024 3:04:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتًا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
25/03/2024 11:46:24
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