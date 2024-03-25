ارتفاع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتًا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل.

-- (بترا)

رصد/رس/أ م/ب ط

25/03/2024 11:46:24