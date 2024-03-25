توجيه تهمة الإرهاب للمشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي

(MENAFN
- Al-Anbaa) قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق للأفراد الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوما على قاعة للحفلات في مجمع «كروكوس» التجاري بضاحية العاصمة الروسية، والذي خلف 137 قتيلا. وبحسب قناة «روسيا اليوم»، قضت المحكمة بحبس ميرزويف داليرجون، الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل، حتى 22 مايو. وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة حبس المتهم الثاني سعيد كرامي مورودالي راشاباليزودا لنفس الفترة المذكورة أعلاه، وقررت المحكمة كذلك حبس المتهمين شمس الدين فريدوني وفايزوف محمدسوبير للفترة نفسها على ذمة التحقيق.
وقالت المحكمة في بيان إن الرجال الأربعة متهمون بـ «الإرهاب» ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة، وقد تمدد فترة حبسهم الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.
وعرضت المحكمة لقطات تظهر ثلاثة مشتبها بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.
وشهدت روسيا أمس الأول يوم حداد وطني على ضحايا هجوم هو الأكثر دموية في البلاد منذ نحو عقدين وأكثر هجمات تنظيم «داعش» فتكا في أوروبا، لكن السلطات لم تشر إلى مسؤولية هذا التنظيم، متحدثة في المقابل عن تورط أوكراني. كذلك أكد «الكرملين»، أنه لن يعلق على تبني «داعش» للاعتداء الدامي بانتظار انتهاء التحقيقات، وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف للصحافيين «التحقيقات جارية. لم تصدر بعد رواية متماسكة. نتحدث فقط عن بيانات أولية»، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي زيارة موقع الهجوم، إلا أنه أضاء شمعة في كنيسة صغيرة بمقر إقامته قرب موسكو. وأعلنت الأجهزة الصحية مساء أمس الأول حصيلة جديدة للمصابين بلغت 182 جريحا مازال 101 منهم في المستشفيات.
وفي حين أعلن المحققون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، يتواصل البحث عن ضحايا بين أنقاض المبنى الذي يضم صالة للحفلات الموسيقية.
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