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توجيه تهمة الإرهاب للمشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي

3/25/2024 3:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق للأفراد الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوما على قاعة للحفلات في مجمع «كروكوس» التجاري بضاحية العاصمة الروسية، والذي خلف 137 قتيلا. وبحسب قناة «روسيا اليوم»، قضت المحكمة بحبس ميرزويف داليرجون، الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل، حتى 22 مايو. وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة حبس المتهم الثاني سعيد كرامي مورودالي راشاباليزودا لنفس الفترة المذكورة أعلاه، وقررت المحكمة كذلك حبس المتهمين شمس الدين فريدوني وفايزوف محمدسوبير للفترة نفسها على ذمة التحقيق.
وقالت المحكمة في بيان إن الرجال الأربعة متهمون بـ «الإرهاب» ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة، وقد تمدد فترة حبسهم الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.
وعرضت المحكمة لقطات تظهر ثلاثة مشتبها بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.
وشهدت روسيا أمس الأول يوم حداد وطني على ضحايا هجوم هو الأكثر دموية في البلاد منذ نحو عقدين وأكثر هجمات تنظيم «داعش» فتكا في أوروبا، لكن السلطات لم تشر إلى مسؤولية هذا التنظيم، متحدثة في المقابل عن تورط أوكراني. كذلك أكد «الكرملين»، أنه لن يعلق على تبني «داعش» للاعتداء الدامي بانتظار انتهاء التحقيقات، وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف للصحافيين «التحقيقات جارية. لم تصدر بعد رواية متماسكة. نتحدث فقط عن بيانات أولية»، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي زيارة موقع الهجوم، إلا أنه أضاء شمعة في كنيسة صغيرة بمقر إقامته قرب موسكو. وأعلنت الأجهزة الصحية مساء أمس الأول حصيلة جديدة للمصابين بلغت 182 جريحا مازال 101 منهم في المستشفيات.
وفي حين أعلن المحققون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، يتواصل البحث عن ضحايا بين أنقاض المبنى الذي يضم صالة للحفلات الموسيقية.

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