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تنديد بمنع إسرائيل لعمل الأونروا وواشنطن تلوح بعقوبات حال اجتاحت رفح

3/25/2024 3:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت الأمم المتحدة ودول عدة بقرار اسرائيل منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من توزيع المساعدات في غزة، وسط تحذيرات شديدة من خطورة تنفيذ تهديدها باجتياح رفح. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يقتضي وقفا فوريا لإطلاق النار، معتبرا أن الحل المستدام للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي لا يتحقق إلا بحل الدولتين.
وأعلن غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقده في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في عمان، تمسكه بتقوية واستمرار عمل الـ «أونروا» التي «تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين».
وأضاف غوتيريش «أنا مصمم على استمرار عمل الأونروا وتعزيز عملها، وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها». وقال إن «أونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية، والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدها مستمرة، وآمل أن تؤدي إلى إعادة تمويلها»، وفق وكالة «الأناضول».
واعتبر ان قرار منـــع قوافـــل الـ «أونروا» من الوصول إلى شمالي قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، لا شيء يبرر العقوبة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك بعدما أعلنت الـ «أونروا» أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة «إكس»: «رغم المأساة التي تتكشف أمام عيوننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة لـ «أونروا» إلى الشمال». وأضاف «هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان».
وأثار القرار الاسرائيلي انتقادات واسعة، حيث اعتبر وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وقال ان منع إسرائيل وصول مساعدات الـ «أونروا» إلى شمال غزة أمر غير مقبول على الإطلاق.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه «لا بديل عن الأونروا، وكل الأموال التي تقدم لها تساهم في إنقاذ الأرواح»، واتهم إسرائيل بأنها تستخدم التجويع سلاحا في حربها على غزة، وهذه المأساة لا تنتهي إلا بتوقف العدوان.
وقال «هناك كارثة إنسانية في غزة، ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء»، معتبرة ان غزة أصبحت مقبرة مفتوحة، ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا، وتداعيات ذلك مدمرة.
وعلى صعيد المفاوضات التي تقودها أميركا ومصر وقطر، بغية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية عن تنازلات وحلول وسط تم تقديمها لـ «حماس» هي دعاية بائسة. وأضاف المصدر، بحسب قناة «الجزيرة»، أن دعاية إسرائيل تهدف لتغطية تعنتها والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها. وأكد موقف الحركة «الذي لا تراجع عنه» وهو أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار المجازر والحصار.
وفي السياق، استبقت الصين تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار «فوري» في قطاع غزة، وأعلنت تأييده. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان «تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال».
جاء ذلك بعد أيام على استخدامها «الفيتو» مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي ربط الوقف «الفوري» لإطلاق النار في غزة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس. وطالب مشروع القرار الجديد بـ «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وأعده الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر.
وقال ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس» ان الولايات المتحدة لن تصوت ضده «ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة». والمشروع في نسخته الأخيرة، بحسب وكالة «فرانس برس»، «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، كما «يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
ودعا مشروع القرار الجديد أيضا إلى «إزالة كل العوائق» أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة. وأدان «كل الأعمال الإرهابية» لكنه لم يأت على ذكر هجمات «حماس» في 7 أكتوبر.
وعلى صعيد الهجوم على رفح الذي تلوح به اسرائيل، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لشبكة «إيه بي سي» انها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب من جانب الولايات المتحدة على إسرائيل إذا مضت في اقتحام مدينة رفح عسكريا، مشيرة إلى أنها درست الخرائط وتبين لها أنه لا يوجد مكان يذهب إليه 1.5 مليون إنسان. كما حذر غوتيريش من أن أي غزو بري لرفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية. والتحذير نفسه أطلقه وزير الخارجية الأردني الذي قال: بدلا من إرسال السلاح إلى إسرائيل يجب إرسال الوفود التي تضغط لوقف إطلاق النار.

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