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مجلس الأمن الدولي يتبنى لأول مرة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 3:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب في غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي أمس ولأول مرة قرارا يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطا إضافيا على حليفتها إسرائيل.
وبعيد تبني القرار أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن يرسل وفدا إلى واشنطن، كما كان مقررا بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن امتناع واشنطن عن استخدام الڤيتو لإحباط القرار «يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن»، مشيرا إلى أنه «في ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد لن يغادر» إسرائيل.
ويطالب القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتا مؤيدا وامتناع عضو واحد عن التصويت، بـ «وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم». كما يدعو إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين».
وفي الكثير من الأحيان، تقابل قرارات مجلس الأمن الملزمة بالتجاهل من قبل الدول المعنية، غير أن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير حض على العمل باتجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقال: «لم تنته هذه الأزمة. سيتعين على مجلسنا أن يواصل تحركاته والعودة فورا إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعين عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار».
من جهته، أكد مندوب الجزائر عمار بن جامع أن المجلس «يتحمل أخيرا مسؤوليته». وقال: «منذ 5 أشهر، يعاني الشعب الفلسطيني بشكل رهيب. استمر حمام الدم هذا لفترة طويلة جدا. من واجبنا أن نضع حدا له».
وبخلاف النص الأميركي الذي رفضته روسيا والصين الجمعة، فإن القرار الجديد لا يربط المطالب التي ينص عليها بالجهود الديبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو «اعترف» بوجود المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الڤيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا «فوريا» لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس.
ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32333 شخصا في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.
وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح «وقف إطلاق النار» في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت 3 نصوص في هذا الإطار.
ولكن النص الأميركي الذي أسقط بالڤيتو لم يدع بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ «نفاق» الولايات المتحدة.
وجاء مشروع القرار الذي تم تبنيه أمس، نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر ديبلوماسية.
ويدعو القرار أيضا إلى «إزالة كل العوائق» أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.
من جهتها، أكدت إسرائيل أن امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الڤيتو) لإحباط القرار «يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المحتجزين».
وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن موقف واشنطن «يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار بدون إطلاق سراح الرهائن» المحتجزين في غزة.
وأضاف ان نتنياهو قال: «إذا تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المبدئي، فإنه لن يرسل الوفد» الذي أعلن أنه سيذهب إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتابع: «في ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد لن يغادر».
في المقابل، أكد متحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أمس ان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار لا يعني «تغييرا للموقف السياسي».
وأوضح كيربي ان واشنطن التي سبق ان عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لأنه كان يفتقر إلى عناصر «أساسية» مثل إدانة حركة حماس.
وأعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أملها الشديدة» لقرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد رفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة الهجوم المحتمل على رفح، حسبما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أمس.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «نشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن ليتسنى لنا إجراء نقاش واف معهم بشأن البدائل الحيوية لهجوم بري على رفح» في جنوب قطاع غزة.
وقال كيربي: «بقينا ملتزمين بموقفنا الداعم لوقف إطلاق نار في مقابل صفقة لتحرير الرهائن».
وفيما يبدو انه تحد لقرار مجلس الأمن، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن أمس أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن.
وقال غالانت قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة».
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتنفيذ أول القرار، وكتب على منصة اكس «ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر».
هذا، ورحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي وجددت المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
من جهتها، طالبت مصر بالتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن «مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار».
واعتبرت مصر، أن «صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية» إلى غزة.
ودعت إلى ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.

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