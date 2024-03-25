Monday, 25 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الوزراء يستنكر إثارة الفتن والمساس بالوحدة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

3/25/2024 3:01:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بأن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، استنكر ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة للفتن والمساس بالوحدة الوطنية.
وقال العجمي، في تصريح صحافي اليوم، ان مجلس الوزراء عبر عن احترامه لكل فئات المجتمع ومكوناته المختلفة، رافضا ما تم من إساءة بالقول أو الفعل، وبإثارة الفتن أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك.
وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه الحالات من خلال التعامل بحزم ومحاسبة كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.

MENAFN25032024000130011022ID1108019420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث