مجلس الوزراء يستنكر إثارة الفتن والمساس بالوحدة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بأن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، استنكر ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة للفتن والمساس بالوحدة الوطنية.
وقال العجمي، في تصريح صحافي اليوم، ان مجلس الوزراء عبر عن احترامه لكل فئات المجتمع ومكوناته المختلفة، رافضا ما تم من إساءة بالقول أو الفعل، وبإثارة الفتن أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك.
وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه الحالات من خلال التعامل بحزم ومحاسبة كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.
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