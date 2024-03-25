القوة البحرية تنفذ اليوم رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية اليوم الثلاثاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء في ميدان الرماية البحرية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، في بيان صحافي، ان الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحرية المشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.
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