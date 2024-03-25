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القوة البحرية تنفذ اليوم رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية

3/25/2024 3:01:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية اليوم الثلاثاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء في ميدان الرماية البحرية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، في بيان صحافي، ان الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحرية المشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

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