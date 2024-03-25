((المركزي)): سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار
التاريخ
3/25/2024 3:01:30 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 4.500%.
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