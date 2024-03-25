((التجارة)) تغلق 6 محال وتسجل محاضر لـ 5 أخرى لمخالفتها القانون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المخالفات تنوعت ما بين الغش التجاري والسلع المقلدة واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير
عاطف رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 6 محال تجارية بالأمر المباشر، بالإضافة إلى تسجيل محاضر مخالفة بحق 5 محال تجارية أخرى لمخالفتها القانون رقم 10/1979 والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبط عدد من المحال تخالف القانون.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي: ان المخالفات المرتكبة تنوعت ما بين الغش التجاري والسلع المقلدة واستعمال العلامات التجارية المملوكة للغير.
وأضافت: أن الإغلاقات جاءت بناء على توصيات لجان المخالفات، مشددة على أن فرقها التفتيشية باشرت الإغلاقات على الفور.
وأكدت«التجارة» مواصلتها لحملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لضبط السوق ومنع بيع أي سلعة من شأنها أن تضر المستهلك وحرصها على تطبيق القوانين المتعلقة بسمعة الكويت.
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