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((التجارة)) تغلق 6 محال وتسجل محاضر لـ 5 أخرى لمخالفتها القانون

3/25/2024 3:01:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • المخالفات تنوعت ما بين الغش التجاري والسلع المقلدة واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير


عاطف رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 6 محال تجارية بالأمر المباشر، بالإضافة إلى تسجيل محاضر مخالفة بحق 5 محال تجارية أخرى لمخالفتها القانون رقم 10/1979 والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبط عدد من المحال تخالف القانون.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي: ان المخالفات المرتكبة تنوعت ما بين الغش التجاري والسلع المقلدة واستعمال العلامات التجارية المملوكة للغير.
وأضافت: أن الإغلاقات جاءت بناء على توصيات لجان المخالفات، مشددة على أن فرقها التفتيشية باشرت الإغلاقات على الفور.
وأكدت«التجارة» مواصلتها لحملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لضبط السوق ومنع بيع أي سلعة من شأنها أن تضر المستهلك وحرصها على تطبيق القوانين المتعلقة بسمعة الكويت.

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