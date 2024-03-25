((الدفاع)): إجراء مراسم تبديل قوة ((سبارتن)) الأميركية في معسكر عريفجان

((الدفاع)): إجراء مراسم تبديل قوة ((سبارتن)) الأميركية في معسكر عريفجان
التاريخ
3/25/2024 3:01:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع أن آمر القوة البرية اللواء ركن خالد زايد حضر اليوم الأحد مراسم تبديل قوة «سبارتن» الأميركية في معسكر عريفجان.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن آمر القوة البرية أقام بالمناسبة مأدبة إفطار في لواء مبارك المدرع/15 للوفود المشاركة في حفل تبديل قوة «سبارتن» من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.
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