((الشؤون)): فتح باب التبرع لحملة الغارمين الساعة 9 مساء الإثنين

بيانات الغارمين جاهزة لدى وزارة العدل ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات

بشرى شعبانأعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة رئيس لجنة سداد ديون الغارمين عبدالعزيز المطيري بأنه سيتم فتح باب التبرع لحملة سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم» للعام الثاني على التوالي يوم غد الإثنين في تمام التاسعة مساء تحت إشراف «الشؤون» وبالتعاون مع وزارات الإعلام والعدل والأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، موضحا أن جميع بيانات الغارمين ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية تتوافر لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل، وبالتالي «لا يتوجب على أي مواطن مراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات».وذكر المطيري أن لجنة الغارمين المشكلة من جهات عدة ستقوم بتحديد الفئات المستحقة وفقا لمبلغ التبرعات.وأضاف ان الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت.وأكد حرص الوزارة على العمل لتحقيق استقرار الأسر الكويتية التي تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.ولفت المطيري إلى أن الحملة الأولى قد نجحت في السداد عن أكثر من 8 آلاف من الكويتيين الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة تعكس ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين.