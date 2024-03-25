((العجيري العلمي)): بدر شهر رمضان المكتمل اللامع غداً الاثنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن بدر شهر رمضان المبارك سيظهر مكتملا بنسبة لمعان تصل إلى 100% في سماء الكويت مساء غد الإثنين.
وأفاد المركز في بيان لـ «كونا» بأن قرص القمر سيكتمل ليل غد ويصبح بدرا كامل الاستدارة، لافتا إلى أن القمر سيشرق غدا بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي.
وأوضح المركز أن ظهور البدر فرصة لرصده من محبي علوم الفلك وهو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطحه باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة وسيكون واضحا ومرئيا بالعين المجردة.
وفي السياق، لفت المركز إلى أن القمر سيشرق يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين مقترنا مع النجم «سبيكا» وهو من النجوم اللامعة وستكون رؤية هذا المشهد ممكنة بالعين المجردة مساء ويظل مرئيا في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس.
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