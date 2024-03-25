((المحامين)): نحرص على إعلاء مهنة المحاماة وإبراز دور المحامين بالمجتمع



الشريان: نستذكر بكل فخر إسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي السويفان: لدى الجمعية أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم وأرشيف مكتبي ورقمنة إلكترونية تضم أكثر من 120 ألف كتاب

قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان اليوم الأحد إن الجمعية ومنذ إشهارها في 24 مارس 1963 حرصت على إعلاء مهنة المحاماة وإبراز دور المحامين في المجتمع كمدافع عن الحق وإنصاف المظلوم.وأضاف الشريان في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس الجمعية أن الجمعية تعتز بوجود نخبة من المحامين الكويتيين توالوا على مجلس إدارتها على مدى هذه السنوات وأثروا في مجال المهنة ودفعوا بإقرار عدة تعديلات جوهرية على قانون تنظيم مهنة المحاماة مؤكدا تطلع الجمعية لإقرار وإرساء آلية قبول اكثر تطورا لممارستها.ونوه بدور الجمعية المضيء والحافل عربيا ودوليا من خلال إنشاء الاتحاد الخليجي، حيث ترأست الكويت رئاسة اتحاد المحامين العرب وتمكنت من الحصول على عضوية المحامين الدوليين.واستذكر «بكل فخر» إسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم الرائعة لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي على كافة الأصعدة.من جانبه، أعرب أمين سر الجمعية المحامي خالد السويفان في تصريح مماثل عن فخره واعتزازه بإسهامات الرواد الأوائل لمهنة المحاماة وجهودهم الرائعة لإبراز الصورة المشرقة للمحامي الكويتي على كافة الأصعدة.وقال السويفان إن الجمعية لديها اليوم أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم وأرشيف مكتبي ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب ومراجع وأحكام قانونية يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جدا، قائلا إن ذلك «مدعاة للفخر لاسيما أنه في متناول جميع المحامين ومتاح أيضا لأهل الكويت».وأضاف إن عدة جهات حكومية توجهت إلى افتتاح مكاتب تمثيلية لها بمبنى الجمعية الرئيسي مثل مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب المعلومات المدنية ومركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لوزارة العدل ومكتب وزارة التجارة والصناعة ومركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية وجميعهم في خدمة المحامين والمواطنين.وقال إن ذلك «يعد شراكة حقيقية مهمة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية»، مبينا ان حجم التطوير الذي طرأ على مرافق المبنى يشمل قاعة اجتماعات وقاعات تدريبية للأعضاء وناديا صحيا لمزيد من التواصل الاجتماعي.