هنيئاً لأهل القرآن

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- Al-Anbaa) رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ومحمد ناصر العليم والشيخ د.خالد الخراز وثامر الستلان وسالم الحمدان والزميل يوسف عبدالرحمن ود.أحمد عبدالفتاح وعدد من الضيوف في لقطة تذكارية مع الفائزين وشيوخ الحلقات
يوسف خالد المرزوق: 1300 مشارك من 20 جنسية تنافسوا هذا العام فاز منهم 211 متسابقاً بينهم 27 كويتياً «رحمهم الله» الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره العليم: المسابقة امتداد لأيادي أسرة العم خالد يوسف المرزوق «رحمه الله» البيضاء في خدمة كتاب الله
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يُلقي كلمتهالوكيل المساعد بوزارة الأوقاف محمد ناصر العليم يلقي كلمتهالشيخ د.خالد الخراز يلقي قصيدته بالمناسبة الزميل يوسف عبدالرحمنثامر الستلانتكريم شيخ حلقات الجاليات صديق أحمد
أسامة أبو السعود
هنيئاً لأهل القرآن الفوز برضا الرحمن، فهم أهل الله وخاصته، هنيئا لهم التكريم في الدنيا والعفو والمغفرة والدرجات العلا في الآخرة، وهنيئا لمكرميهم الذين ينفقون أموالهم خدمة للدين ورعاية حفظة القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته، فإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا.
ففي أجواء رمضانية وإيمانية جميلة، ومع استمرار العطاء ومواصلة الجهد في خدمة كتاب الله ورعاية حفظته وتقديم كل الدعم والرعاية، شارك 1300 متسابق ومتسابقة من 20 جنسية مختلفة على مستوى الكويت في مسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته، والتي تأتي امتدادا لحلقات المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق، والتي انطلقت عام 2012 لتصبح منارة متألقة في الكويت لتخريج كوكبة من حفظة كتاب الله بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».
وقد قام راعي المسابقة رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق، وراعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر العليم، ومستشار رئيس تحرير «الأنباء» والمشرف العام على المسابقة الزميل يوسف عبدالرحمن، والداعية د.خالد الخراز، ومدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثامر سليمان الستلان بتكريم الفائزين خلال الحفل الذي أقيم في مسجد خالد يوسف المرزوق بمركز سوق السالمية، وسط حضور حاشد من الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم.
تكريم الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف محمد ناصر العليمدرع تكريمية لمدير مساجد الأحمدي ثامر الستلان
1300 متسابق
من جهته، ألقى الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق كلمة رحب فيها براعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر العليم وبالحضور الكبير، حيث قال: يطيب لي أن أنقل لكم تحيات وتقدير أخي فواز خالد يوسف المرزوق، حفظه الله ورعاه.
وتابع المرزوق: «بفضل الله تعالى، في سنة 2012 تم تأسيس حلقات الوالد خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، ومنها عملنا جاهدين على تعليم القرآن وتجويده وتفسيره، وكان هذا منطلقنا لتأسيس مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله تعالى، للرجال والنساء، وكانت النسخة الأولى منها عام 2021.
وأضاف قائلا: «في مسابقة هذا العام 1445هـ - 2024م شارك 1300 متسابق بواقع 900 من الذكور و400 من الإناث».
211 فائزاً
وأوضح المرزوق، أن عدد الفئات المشاركة في مسابقة الذكور 11 فئة، وعدد الفئات المشاركة في مسابقة الإناث 10 فئات، معلنا أن العدد الكلي للفائزين بلغ 211 فائزا وفائزة، بواقع 107 ذكور و104 إناث.
27 فائزاً كويتياً
وأشار المرزوق إلى أن عدد المسجلين في المسابقة من الكويتيين بلغ 80 متسابقا، شارك منهم فعليا 35 متسابقا، فيما بلغ عدد الفائزين من الكويتيين 27 فائزا وفائزة من الرجال والنساء.
20 جنسية
وأعلن المرزوق مشاركة 20 جنسية في المسابقة بعامها الرابع، وهي: (كويتي، سعودي، مصري، أردني، صومالي، سوري، بنغلاديشي، هندي، غير كويتي، يمني، برازيلي، تونسي، فلبيني، نيجيري، سوداني، لبناني، جزائري، مغربي، سريلانكي، باكستاني).
ولفت إلى أن عدد لجان الاختبار بلغ في مسابقة العام الحالي اثنتي عشرة لجنة، بواقع 7 لجان للرجال و5 للنساء.
تكريم المراقب الإداري بإدارة مساجد محافظة الأحمدي عمر محمد قاسمالزميل يوسف خالد المرزوق والزميل يوسف عبدالرحمن مع محفظي الحلقات في لقطة تذكارية (قاسم باشا)
شكراً راعي الحفل والمشايخ
ووجه المرزوق الشكر لراعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر العليم ومدير محافظة الأحمدي والعاملين معه، على تعاونهم الصادق معنا لإنجاز المسابقة.
وتابع قائلا: «كما نخص بالشكر جميع مشايخنا الكرام العاملين في حلقات والدي خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، وكذلك الشكر موصول للشيخات المسندات المحكمات، على قيامهن بدورهن على أكمل وجه في هذه المسابقة السنوية، والشكر أيضا موصول للأخوات المشرفات على مجهوداتهن في تنظيم المتسابقات».
وختم رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق كلمته متضرعا إلى المولى عز وجل، أن يبارك في عمل حلقات الوالد خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، التي خرجت أكثر من 200 مجاز بالسند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم على يد كوكبة من المشايخ الذين يحملون الأسانيد والإجازات، بارك الله في جهودهم، وبارك لنا في مسابقة وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله.
امتداد لأياديهم البيضاء
من جانبه، ألقى راعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم محمد ناصر العليم كلمة قال فيها: «الأخ الفاضل الأستاذ يوسف خالد يوسف المرزوق والحضور الكريم، يسعدني أن أشارككم اليوم هذا الحفل البهيج في هذا المسجد المبارك، وأبارك للفائزين في مسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته، وهي امتداد لأياديهم البيضاء في خدمة القرآن العظيم وكل ما يتعلق بالشأن الديني والاجتماعي».
متابعة من الحضور الكبير في المسجد خلال إعلان أسماء الفائزين بالجوائز
رعاية القرآن وأهله
وتابع العليم: «هذه الأسرة الكريمة ضاربة في التاريخ بأياديهم البيضاء ابتداء من والدهم، رحمه الله، وأبنائه البررة الذين ساروا على ما سار عليه والدهم بتاريخ كبير ومعروف في جميع مناحي الحياة».
وأضاف: «ليس مستغربا على هذه الأسرة الكريمة رعاية القرآن وأهله، وهذه المسابقة الكبيرة التي نفرح اليوم، بحمد الله، بهذا الحفل الختامي لتكريم الفائزين هي امتداد لحلقات العم خالد المرزوق، رحمه الله، والتي نفع الله بها البلاد والعباد».
واستطرد العليم: اليوم أنا سعيد جدا بهذه المشاركة وتكريم أهل القرآن الذين «هم أهل الله وخاصته».
القرآن يحفظهم
وأضاف العليم: أوصي أبنائي وإخواني وأخواتي الفائزين والمشاركين في هذه المسابقة المباركة بالاستمرار بحفظ القرآن، وقيل سابقا فلان يحفظ القرآن، بل القرآن يحفظه»، لا شك أن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.
وتابع: اليوم علينا أن نشغل الشباب ونسهم في تحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، فهو عمل عظيم من حفظ القرآن لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وجاء في الحديث «لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار».
حسنات مضاعفة
وأضاف العليم: وقد سئل أهل العلم: ما هو أفضل ذكر يذكر الله عز وجل به والصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل ذكر يذكر الله عز وجل به تلاوة القرآن، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه»، ولا أقول «الم» حرف ولكن «ا» حرف، و«لام»، و«م» حرف، والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء».
وتابع قائلا: فحافظ القرآن لا يغبط أحدا ولكن الناس تغبط حافظ القرآن، لذلك أدعوكم أبنائي وإخواني إلى أن تستمروا على ما أنتم عليه، فأنتم على خير عظيم، فمن حفظ جزءا فليحفظ جزءا آخر، والمسابقة ما شاء الله متنوعة بجميع الأقسام سواء من يحفظ «الحزب الأخير» حتى القرآن كاملا بالقراءات.
اقرأ وارتق
وأضاف: لهذا يجب على المسلم الاستمرار في حفظ القرآن لأنه أعظم ما يحتويه الصدر وأعظم ما يشغل به المسلم وقته، فإن درجات الجنة بعدد قراءة القرآن، حيث يقال لقارئ القرآن: «اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها»، لذلك كلما حفظت هذا القران وأشغلت نفسك به ارتقيت في الدنيا والآخرة.
وختم العليم: «فأبشروا يا أبنائي وإخواني بخير عظيم فأنتم طلاب العلم، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع».
نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حفظ القرآن الكريم والعمل به، وأن يجعلنا ممن يداومون على قراءته فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباقي إلى قيام الساعة.
«تحية لأهل القرآن »
بصوته المميز وإلقائه الجميل، خص الشيخ د.خالد جمعة الخراز مسابقة وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة، بقصيدة بعنوان «تحية لأهل القرآن»، والتي لاقت استحسان جميع الحضور لما حملته من مضامين سامية وقيم عالية لرفعة أهل القرآن والقائمين على المسابقة ورعايتها، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وفيما يلي نصها:
أهلا وسهلا بالكرام ومثلما
رحبت في الأولى جئت مسلما
يا ملتقى القرآن نفعك بين
قد كنت كفئا للعطاء مقدما
وجمعت أطياف المشارب ها هنا
وأرى المعد قد أجاد وأحكما
يا محسنا منك العطاء المرتجى
خير كثير للبلاد وللحمى
هذه الورود عندنا مأمونة
هيا اليها كي نشجع من سما
فتيان صدق لا مثيل لفعلهم
راموا الفلاح والسبيل الأقوما
رنت العيون لا تصدق ما ترى
ملأ الحبور قلوبنا وتحكما
زهر تفتح والعبير يلفه
فرح النسيم بعطره وتبسما
منهم معلم لا يشق غباره
لله كنت محفظا ومعلما
وكذلك فيهم حافظ متدبر
متعطش للعلم اضناه الظما
لقراءة القرآن سهم واضح
بين الصغار ناله من أكرما
ووجدنا فيهم من يشابه صوته
صوت السديس مثله او ربما
ولئن سألت عن الفتاة فإنها
أخت البنين حقها أن تسهما
ولها مجال في السباق وأختها
فانظر ترى دورا مفيدا قيما
كل الجموع شاركت أهلا بها
والكل منها حقه أن يكرما
أما العليم يا جمال حضوره
دعما وتأييدا ووجها باسما
ثامر وعمر دورهم متميز
بين المساجد والمحافل مغنما
ولأسرة المرزوق ألف تحية
نالت بميدان التفوق أسهما
سمع البعيد بفضلهم ولطالما
باهى القريب بشأنهم وتكلما
ثم الصلاة على النبي وآله
ما انهل غيث في الكويت أو هم
الشيخ د.خالد جمعة الخراز
شعلة نور
في يوم الخميس إبان جائحة كورونا 13 مايو 2021 احتفلنا بنتائج أول مسابقة لأخي وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه (خالد وعبدالله) - رحمهم الله - لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وكانت برعاية م.فريد عمادي وكيل وزارة الأوقاف - آنذاك، ومشاركة وتوجيه رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، حيث حصد 50 فائزا جوائز المسابقة، وتكرر الأمر في المسابقة الثانية يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022 بمشاركة ودعم الوكيل م.فريد عمادي، ومشاركة وتوجيه الزميل يوسف خالد المرزوق وتصدر 63 حافظا الفائزين بالمسابقة بينهم 20 كويتيا.
وفي المسابقة الثالثة بتاريخ الجمعة 21 أبريل 2023 رعاها د.منيف الهاجري مدير إدارة محافظة الأحمدي، وبدعم ومساندة من الزميل يوسف خالد المرزوق، وفي هذه المسابقة اكتملت بشقيها الرجالي والنسائي.
ثلاث سنوات مرت على هذه المسابقة المباركة وهي دليل ساطع على خيرية أهل الكويت، وهي بمنزلة ساحة للتنافس الشريف في فعل الخيرات وتعليم كتاب الله وشعلة نور قرآنية ومسيرة عطاء متواصلة في خدمة كتاب الله وتكريم مشاركين من جنسيات وأعمار مختلفة، وهي تجارة رابحة مع الله عزّ وجلّ وتشجيع لكل الأعمار على المشاركة، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
لقد كان تأسيس حلقات العم خالد يوسف المرزوق خطوة موفقة، حيث خرّجت لنا كوكبة من حفظة القرآن الكريم وعشرات من مجتازي السند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم صارت الحلقات والمسابقة وجهين لعملة واحدة يشار لهما بالبنان.
فالحلقات والمسابقة تهتمان بالمواطنين والوافدين على السواء، ونحن نفخر بأن لدينا حلقات للجاليات، ومخرجات الحلقات والمسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار وغير الناطقين باللغة العربية للصغار والكبار، وجُلّ هدفنا تخريج جيل ريادي يهتدي بالقرآن ويعمل بأحكامه ويستشرف المستقبل بخريجيه.
كل عام في رمضان نفخر ونتشرف بالاحتفال بكوكبة من حفظة القرآن الكريم، لأن حفظه وتدريسه والاهتمام به طريق النجاة لهذه الأمة، فهنيئا لمن يبذل المال والجهد لتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله الكريم، ولعل ما يثلج الصدر ان احتفالنا هذا العام تزامن مع نزول امطار الخير في مجلس قرآني يحبه الرحمن عزّ وجلّ وتحفّه الملائكة، وفعلا جميعنا شعر بالبركة في المكان (مسجد خالد يوسف المرزوق) - رحمه الله - وما هذه المسابقة إلا فرصة مخصصة لصغار الحافظين لكتاب الله تؤهلهم للحصول على السند المتصل.
كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد ناصر العليم الوكيل المساعد للدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم على رعايته الاحتفال القرآني في عامه الرابع، والشكر موصول للأستاذ ثامر الستلان مدير إدارة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي حرص على الحضور وبعض المسؤولين من إدارته، ولكل من ساهم وساعد ودعم هذا المشروع القرآني المبارك في الحلقات والمسابقة، خاصة مشايخ الحلقات الكرام والعاملين فيها، وكل عام والجميع بخير وعساكم من عواده.
يوسف عبدالرحمن - المشرف العام على المسابقة
الفائزون بالمسابقة
الفئة الأولى ـ فرع القراءات العشر
٭ الأول: أسامة عبدالله محمد الحربي ـ الأردن.
٭ الثاني: طارق أحمد السمان ـ مصر.
٭ الثالث: خالد علي محمد مبارك ـ مصر.
٭ الرابع: عادل حسن زكي عبدالفتاح ـ مصر.
٭ الخامس: عمرو إبراهيم خليل إبراهيم ـ مصر.
الفئة الثانية ـ فرع رواية قالون
٭ الأول: خالد إبراهيم يوسف العبدالله ـ الكويت.
٭ الثاني: محمد شعبان عبدالحميد سعد ـ مصر.
٭ الثالث: عمرو طه عبدالعزيز طه ـ مصر.
٭ الرابع: عبدالله أكرم البيطار ـ سورية.
٭ الخامس: أحمد نعمان حسين قايد ـ اليمن.
الفئة الثالثة ـ فرع القرآن الكريم كاملاً
٭ الأول: وليد أحمد ظاهر الشمري ـ الكويت.
٭ الثاني: عمر محمد كمال محمد ـ مصر.
٭ الثالث: محمد محمد أحمد متولي ـ مصر.
٭ الرابع: محمد فوزات محمد حميض ـ غير كويتي.
٭ الخامس: عبدالفتاح عمر المهدي ميغا ـ مالي.
الفئة الرابعة ـ فرع نصف القرآن (الأجزاء من 1 إلى 15)
٭ الأول: عصام محمد حامد عوض ـ مصر.
٭ الثاني: عبدول نيسار الدين وحيد الهندي ـ الهند.
٭ الثالث: أسامة محمد علي الرفاعي ـ مصر.
٭ الرابع: محمد أشعر محمد عمران ـ باكستان.
٭ الخامس: عبدالرحمن هاجي رياض ـ الهند.
٭ السادس: يحيى مهدي العجمي ـ الكويت.
٭ السابع: محمد أنفاس أبوطاهر ـ سريلانكا.
الفئة الخامسة ـ فرع خمسة أجزاء
(من الأحقاف إلى الناس)
٭ الأول: أحمد عماد حمدي جمعة ـ مصر.
٭ الثاني: محمد محمود السيد حامد ـ مصر.
٭ الثالث: طلحة خان محمد فاراز خان ـ الهند.
٭ الرابع: عبدالرحمن سعد محسن العجمي ـ الكويت.
٭ الخامس: عبدالرحمن خان محمد خان ـ الهند.
٭ السادس: محمد أحمد نعمان قايد ـ اليمن.
٭ السابع: محمد وليد الدسوقي ـ مصر.
٭ الثامن: مصعب محمد صابر توفيق ـ مصر.
٭ التاسع: عمر محمود عمر محمود خليفة ـ مصر.
٭ العاشر: آسر سامر عباس عثمان ـ مصر.
٭ الحادي عشر: محمد أحمد جمال محمد القاضي ـ مصر.
٭ الثاني عشر: يزيد محمد صابر توفيق ـ مصر.
٭ الثالث عشر: محمد حسن بن عبدالملك ـ الفلبين.
٭ الرابع عشر: إياد بتيئلان سلطان ـ الفلبين.
٭ الخامس عشر: محمد فارس محمد الكندري ـ الكويت.
٭ السادس عشر: بدر عبدالعزيز بدر بوهندي العلي ـ الكويت.
٭ السابع عشر: آدم جمال محمد بوحوشي ـ تونس.
٭ الثامن عشر: المنذر مجدي صالح أحمد ـ اليمن.
٭ التاسع عشر: محمد بكيل علي عبيد ـ اليمن.
٭ العشرون: عمر محمد رحمن ـ بنغلادش.
الفئة السادسة ـ فرع جزء قد سمع وجزء تبارك
٭ الأول: عمار سعيد فتح الله تركي ـ مصر.
٭ الثاني: محمد أسامة سعد فضل ـ مصر.
٭ الثالث: عبدالرحمن عادل حسيب ـ الهند.
٭ الرابع: عمر أحمد رشوان البسيوني ـ مصر.
٭ الخامس: يوسف علي محمد حسن ـ مصر.
٭ السادس: محمد سعد فيرزو عبدالصمد ـ الهند.
٭ السابع: رشيد مشاري رشيد الشمري ـ الكويت.
٭ الثامن: علي أحمد محمود عبدالباري ـ الصومال.
٭ التاسع: زيان بشير عبدالرحمن ـ الهند.
٭ العاشر: عمر طه محمد عبدالحميد ـ مصر.
٭ الحادي عشر: إبراهيم علاء الدين شقير ـ سورية.
٭ الثاني عشر: يمان محمود محمد فؤاد عبدالله ـ سورية.
٭ الثالث عشر: يوسف عبدالعزيز بدر بوهندي العلي ـ الكويت.
٭ الرابع عشر: ناصر فهد ناصر الدوسري ـ الكويت.
٭ الخامس عشر: مالك محمد علوي عمر ـ مصر.
٭ السادس عشر: أحمد مصطفى رمضان مرسي ـ مصر.
٭ السابع عشر: محمد إبراهيم الدسوقي جاد ـ مصر.
٭ الثامن عشر: مالك محمد صابر توفيق ـ مصر.
٭ التاسع عشر: عمر بطران محمد البطران ـ الأردن.
٭ العشرون: شجاع فهد ناصر الدوسري ـ الكويت.
الفئة السابعة ـ فرع الجزء 30
٭ الأول: أحمد محمود عمر محمود خليفة ـ مصر.
٭ الثاني: خالد مجدي صالح أحمد ـ اليمن.
٭ الثالث: صالح مشاري رشيد الشمري ـ الكويت.
٭ الرابع: عدنان عبدالعزيز بدر العلي ـ الكويت.
٭ الخامس: سعد علاء سعد هليل ـ مصر.
٭ السادس: أحمد بن بشير صالح قروي ـ تونس.
٭ السابع: سلمان أحمد سيد هاشم ـ مصر.
٭ الثامن: حازم سامر عباس عثمان ـ مصر.
٭ التاسع: أنس أكرم محمد جنيد البيطار ـ سورية.
٭ العاشر: إلياس أحمد عبدالفتاح سعد ـ مصر.
٭ الحادي عشر: محمد طارق حسن الرمادي ـ مصر.
٭ الثاني عشر: أنس فوزي صالح قروي ـ تونس.
٭ الثالث عشر: يوسف إبراهيم عبدالحميد العفيفي ـ مصر.
٭ الرابع عشر: عبداللطيف سعد مطلق الحربي ـ الكويت.
٭ الخامس عشر: عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز عبدربه ـ مصر.
٭ السادس عشر: آسر أسامة محمد قطب ـ مصر.
٭ السابع عشر: زيد محمد براء حريتاني ـ سورية.
٭ الثامن عشر: آدم محمد أنور علي ـ مصر.
٭ التاسع عشر: أنس عمرو حسب الله يونس ـ مصر.
٭ العشرون: مازن أنس محمود القطان ـ الكويت.
الفئة الثامنة ـ فرع حزب الأعلى
٭ الأول: حسين سامي كامل الصواف ـ مصر.
٭ الثاني: البراء محمد علي عبدالرحيم ـ مصر.
٭ الثالث: عمر وائل عبدالعظيم شعلان ـ مصر.
٭ الرابع: مالك أحمد درويش علي ـ مصر.
٭ الخامس: أنس محمد صابر توفيق ـ مصر.
٭ السادس: مروان محمد محمدين عوض ـ مصر.
٭ السابع: آدم محمد فوزي علي ـ مصر.
٭ الثامن: عبدالله إسماعيل عيد محمد ـ مصر.
٭ التاسع: يونس محمد إبراهيم إسماعيل ـ اليمن.
٭ العاشر: عمر محمود علي أحمد عبدالمجيد ـ مصر.
٭ الحادي عشر: عبدالله وليد ناصر القط ـ مصر.
٭ الثاني عشر: عبدالله بكيل علي عبيد ـ اليمن.
٭ الثالث عشر: عبدالله فهد ناصر الدوسري ـ الكويت.
٭ الرابع عشر: محمد عبدالله نادي عمر ـ مصر.
٭ الخامس عشر: مالك طاري جبر عبد العواض ـ مصر.
الفئة التاسعة ـ أصحاب الهمم كفيف ـ
فرع جزء 29 و30
٭ الأول: أيوب عايد خلف العنزي ـ الكويت.
٭ الثاني: مشاري دبيان عوض المطيري ـ الكويت.
٭ الثالث: ناصر إبراهيم موسى عبداللاه ـ مصر.
٭ الرابع: إبراهيم فهد إبراهيم مبرد ـ سورية.
٭ الخامس: محمود عمر علي إدريس ـ سورية.
الفئة الحادية عشرة ـ أصحاب الهمم طيف التوحد ـ فرع حزب الأعلى
٭ الأول: عبدالهادي سعد مطلق الحربي ـ الكويت.
٭ الثاني: عمر سعد مطلق الحربي ـ الكويت.
٭ الثالث: عبدالله وائل طلعت بهيج ـ مصر.
٭ الرابع: وليد خالد أحمد الحمد ـ سورية.
٭ الخامس: محمد إيهاب عبدالله السعدي ـ اليمن.
العدد الكلي للفائزين 211 متسابقاً بواقع 107 من الذكور و104 من الإناث
كوكبة الحافظات.. منارة متألّقة
تكريم الفائزات في مسابقة وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله «رحمهم الله» الستلان: الفئات المشاركة في مسابقة الذكور 11 فئة والفئات المشاركة في مسابقة الإناث 10 فئات
آلاء خليفة
تحت رعاية وبحضور مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثامر الستلان، تم تنظيم حفل تكريم الفائزات بمسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته للعام 2024 والتي تأتي امتدادا لحلقات المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق، والتي انطلقت عام 2012 لتصبح منارة متألقة في الكويت لتخريج كوكبة من حفظة كتاب الله، وذلك بحضور المشرف العام على المسابقة ومستشار رئيس التحرير يوسف عبدالرحمن.
في البداية ثمّن مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثامر الستلان دعم القائمين على مركز العم خالد يوسف المرزوق رحمه الله، وحرصهم على تنظيم وإدارة فعاليات هذه المسابقة خلال شهر رمضان المبارك انطلاقا من حرص وزارة الأوقاف متمثلة بإدارة مساجد محافظة الأحمدي على دعم هذه المشاريع التي تعكس خطة الوزارة في تأكيد الشراكة المجتمعية مع كل جمعيات النفع العام والمؤسسات الدينية والأهلية والخيرية.
واستعرض الستلان بعض بيانات المسابقة وما تحقق من نتائج مستهدفة ومشرفة، موضحا أنه في مسابقة هذا العام 1445هـ -2024، شارك 1300 متسابق بواقع 900 من الذكور و400 من الإناث، مشيرا إلى ان عدد الفئات المشاركة في مسابقة الذكور بلغ 11 فئة وعدد الفئات المشاركة في مسابقة الإناث بلغ 10 فئات.
ولفت الستلان إلى ان العدد الكلي للفائزين بلغ 211 متسابقا بواقع 107 من الذكور، و104 من الإناث، وعدد المسجلين في المسابقة من الكويتيين 80، شارك منهم فعليا 35 متسابقا وعدد الفائزين من الكويتيين 27 متسابقا من الرجال والنساء.
20 جنسية
وأشار الستلان إلى ان المسابقة شهدت مشاركة 20 جنسية (كويتي، سعودي، مصري، أردني، صومالي، سوري، بنغلاديشي، هندي، غير كويتي، يمني، برازيلي، تونسي، فلبيني، نيجيري، سوداني، لبناني، جزائري، مغربي، سيرلانكي وباكستاني). موضحا ان عدد لجان الاختبار بلغ 12 لجنة بواقع 7 لجان للرجال و5 للنساء.
وختاما توجه الستلان بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الفعالية، قائلا: جعلها الله عز وجل في ميزان حسناته وأن يعيننا على خدمة بيوت الرحمن على الوجه الذي يرضيه عنا.
الأستاذة أمينة راشد الخلف تلقي كلمتها
وقد ألقت أمينة راشد الخلف كلمة نيابة عن المشرف العام على المسابقة يوسف عبدالرحمن، ذكرت فيها ان عام 2021 شهد النسخة الأولى من المسابقة واليوم نجتمع في المسابقة القرآنية السنوية الرابعة للمغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله رحمهم الله جميعا. متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي الحفل مدير إدارة محافظة مساجد الأحمدي ثامر الستلان، كما خصت بالشكر كافة الشيخات المسندات المحكمات على قيامهن بدورهن على أكمل وجه في هذه المسابقة السنوية، والشكر موصول للأخوات المشرفات على مجهوداتهن في تنظيم المتسابقات، كما توجهت بالشكر للقائمين على حلقات القرآن الكريم والمسابقة، فكلها جهود مباركة في خدمة آهل القرآن الكريم وخاصته. مضيفة: وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).
كلمة الفائزات
ونيابة عن الفائزات المكرمات ألقت الفائزة المكرمة رؤى أشرف، كلمة قالت فيها: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لله الحمد بالإسلام ولله الحمد بالقرآن ولله الحمد أن سخر من عباده من يقوم على خدمة هذا الدين والعمل لرفعته فكانوا للإسلام قلاعا.
وتابعت: هم القوم لا يشقى جليسهم، طبتم يا أهل القرآن وبوركت مجالسكم في طاعة وذكر ورضوان، قال الصادق الأمين: إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، فطوبي لمن حاز المكانة وطوبى لمن بذل وقته وجهده معهم، وطـــوبى لمن قام على هذه المسابقة ولله الفضـــــــل والمنة رفع همما، وقوم خطى وذكر الأفئــــدة أضعافا مضاعفــة.
وأردفت رؤى قائلة: القائمون على المسابقـــة، مشرفين ومشرفـــــات، شيوخا وشيخـــات، معلمين ومعلمات، جزاكــــم الله عنــا الحسنى وزيادة وجزيتـــم عن كل حرف تلونــاه أضعـــافا مضـــاعفــــة.
وتابعت: ثم إننا لا ننسى معلماتنا اللواتي أخذن بأيدينا في طريق القرآن، ورفيقات دربنا في حفظ القرآن اللواتي بهن تشجعنا على المراجعة والسرد، وآباء وأمهات كانوا لنا خير معين وخير قدوة، نسأل الله أن يكرمنا بإلباسهم تاج الوقار، وأن يجمعنا وأهل القرآن في خير دار، إنه جواد غفار، وبعد أزف الفائزات بالدرجات قبل المراكز، وأبارك لكل من شاركت سبقها للخيرات، ورفعها للدرجات، حرف بحسنة، وحسنة بعشر، فالسبق السبق، والمسارعة المسارعة، والاستمساك الاستمساك بحبل الله كتابه، تغنمن بذلك خيرا من الدنيا وما فيها.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره
ألقت الفائزة المكرمة أبرار الشرباصي قصيدة بهذه المناسبة قالت فيها:
أبرار الشرباصي تلقي قصيدة عن فضل القرآن الكريم
طوبي لمن حفظ الكتاب بصدره.. فبدا وضيئا كالنجوم تالقا.
الله أكبر، يا لها من نعمة.. لما يقال «اقرأ»، فرتل وارتقا.
وتمثل القرآن في أخلاقه.. وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا.
وتلاه في جنح الدجى متدبرا..والدمع من بين الجفون ترقرقا.
هذي صفات الحافظين كتابه.. حقا، فكن بصفاتهم متخلقا.
وفي الختام تم تكريم الفائزات وتوزيع الشهادات والجوائز عليهن تشجيعا لهن على المثابرة والاستمرار بحفظ كتاب الله وآياته.
شكر وتقدير للمُحكمات
شكر كبير وتقدير للمسندات المحكمات الشيخات:
عائشة الصيفي وهناء حديد وغنيمة الميعان وميادة العيع وخولة العوضي وسلوى البعيجان وأروى حفظ الله وأماني عبدالسلام وإيناس عبداللطيف وبراءة عجاج وندى ماضي، على قيامهن بدور كبير في إتمام المسابقة على أفضل وجه.
مركز خالد يوسف المرزوق لخدمة القرآن الكريم وعلومه.. ومسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه (خالد/ عبدالله) رحمهم الله جميعاً.
السنوية الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته 1445 هـ - 2024 م
النتائج النهائية للمسابقة
الفائزات
فائزات الفئة الثانية
فرع رواية قالون
الأول - سارة السيد هريدي قناوي
الثاني - ايمان السيد ابراهيم الجزار
الثالث - هالة محمد خليفة
الرابع - نشوى احمد عبدالجواد زيدان
الخامس - مشاعل فهد غالي العازمي
فائزات الفئة الثالثة
فرع القرآن الكريم كاملاً
الأول - نوف خميس محمد الغريب
الثاني - أريج عبدالعزيز مهدي عبدالفتاح
الثالث - ايمان الشرباصي محمد الشربيني
الرابع - صفية عبدالحميد مهران
الخامس - أبرار الشرباصي محمد الشربيني
فائزات الفئة الرابعة
فرع نصف القرآن الأجزاء من (1) إلى (15)
الأول - جنى أحمد جلال عثمان
الثاني - رقية سعيد فتح الله تركي
الثالث - أسيل أحمد محمود الجاموس
الرابع - عائشة هلال عباس العلي
الخامس - رؤى أشرف احمد ابراهيم
السادس - أماني محمد عبدالرحيم أبوعيانة
السابع - هنا رفيق فتحي الحسانين
فائزات الفئة الخامسة
فرع خمسة أجزاء من: «الأحقاف» إلى: «الناس»
الأول - سلمى مصطفى احمد ابوالنور
الثاني - نورهان احمد رشوان البسيوني
الثالث - هاجر مصطفى رمضان مرسي
الرابع - فداء السيد محمد ابوعريشة
الخامس - ماسه احمد زكي حمزة
السادس - سلمى خالد قطب عبدالباسط
السابع - مريم عنتر فتحي سلامة
الثامن - عائشة محمود عمر محمود خليفة
التاسع - رزان عنتر فتحي سلامة
العاشر - منة الله عبدالرحمن عاطف كنك
الحادي عشر - بينه اشرف سيد علي
الثاني عشر - ايزا خديجة واجد علي
الثالث عشر - عائشة علاء حسين محمد علي
الرابع عشر - أروى عبدالرحمن عاطف صالح
الخامس عشر - رقية محي الدين ياسين عمار
السادس عشر - رحمه محمد تمام حمدي
السابع عشر - رزان احمد محمود الجاموس
الثامن عشر - رزان محمد براء حريتاني
التاسع عشر - توحيده بلايت حسين علام
العشرون - رقية ادؤولي مسعود
فائزات الفئة السادسة
فرع جزء «قد سمع» وجزء «تبارك»
الأول - كوثر حسين محمد رضا
الثاني - رميثة احمد نبيل قنديل
الثالث - مريم محمد علي عبدالرحيم
الرابع - سمية عنتر فتحي سلامة
الخامس - ابرار محمد احمد يونس
السادس - ريتال صلاح احمد ابراهيم
السابع - لين مصطفى محمود عزالدين
الثامن - رقية طارق احمد محمد
التاسع - جنى عبدالمهيمن مختار اللقاني
العاشر - ندى احمد جابر زكي
الحادي عشر - صفية مجدي صالح احمد
الثاني عشر - شوق سعد ناصر المطيري
الثالث عشر - بشاير احمد نعمان قايد
الرابع عشر - رقية فاطمة واجد علي
الخامس عشر - كنزي عمرو عبدالمحسن شون
السادس عشر - اسراء اشرف سعيد قنديل
السابع عشر - مريم محمد قدري احمد حلمي
الثامن عشر - سارة اسامة احمد أبوزيد
التاسع عشر - مريم المعتز بالله يحيى الدرسي
العشرون - ليان ياسر عمر المصطفى
فائزات الفئة السابعة
فرع جزء (30)
الأول - هنا وليد عطية مصطفى
الثاني - غيداء احمد نعمان قايد
الثالث - فاطمة سامي كامل الصواف
الرابع - سارة ابراهيم فتحي البرلسي
الخامس - حور صلاح احمد ابراهيم
السادس - رقية احمد محمد عثمان
السابع - فاطمة عثمان فلاح مندكار
الثامن - سما علي محمد الحكمي
التاسع - سلمى عبدالله نادي عمر
العاشر - آلاء وحيد فؤاد سليمان
الحادي عشر - تسنيم عبدالستار عبد اللاه علي
الثاني عشر - رغد محمد ثروت محمد
الثالث عشر - ملك محمد صدقي عبدالرحيم
الرابع عشر - يمنى اشرف سعيد قنديل
الخامس عشر - سمية وائل علي الخولي
السادس عشر - حور احمد سعد
السابع عشر - جويرية ابراهيم نصره
الثامن عشر - لجين حسن علي عبدالهادي
التاسع عشر - فاطمة وائل حامد احمد
العشرون - ماسه احمد محمد فتحي عرول
فائزات الفئة الثامنة
فرع حزب «الأعلى»
الأول - مليكة وائل عبدالعظيم شعلان
الثاني - سارة محمد علي كحيل
الثالث - تالا محمد فرغلي توفيق
الرابع - جنه خالد شفيق ابويوسف
الخامس - إسراء سعد هاشم محمد
السادس - رهف صلاح عطوان السيد
السابع - هنا خالد شفيق ابويوسف
الثامن - اسماء خالد قطب عبدالباسط
التاسع - كارما احمد عبدالعاطي عفيفي
العاشر - ألين عيد كامل محمود
الحادي عشر - جويرية محمد منصور الجمل
الثاني عشر - داماس عبدالمالك احمد العمار
الثالث عشر - رقية احمد عيد صقر
الرابع عشر - سنن اشرف سيد علي
الخامس عشر - أسيل احمد سمير فخري
السادس عشر - مريم علي محمد علي
السابع عشر - حور عامر علي مهلهل
الثامن عشر - جودي احمد سمير فخري
التاسع عشر - مريم اسامة احمد عبدالجواد القبطان
العشرون - خديجة عصام محمد حامد عوض
فائزات الفئة التاسعة
أصحاب الهمم «كفيف»
فرع جزء «تبارك» و«عم»
الأول - لطيفة غانم طرقي العنزي
الثاني - يسرى ضاوي عبيد العتيبي
الثالث - إلهام محمد عبدالكريم دله
الرابع - هبه احمد الخضر الصغير
الخامس - رشا سليمان الخلف العبد
فائزات الفئة العاشرة
أصحاب الهمم «كفيف»
فرع جزء «عم»
الأول - ياقوت سليمان الخلف العبد
فائزات الفئة الحادية عشرة
أصحاب الهمم «طيف التوحد»
فرع حزب «الأعلى»
الأول - ندى محمد فؤاد عبدالخالق
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