MENAFN - Al-Anbaa) رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ومحمد ناصر العليم والشيخ د.خالد الخراز وثامر الستلان وسالم الحمدان والزميل يوسف عبدالرحمن ود.أحمد عبدالفتاح وعدد من الضيوف في لقطة تذكارية مع الفائزين وشيوخ الحلقات







يوسف خالد المرزوق: 1300 مشارك من 20 جنسية تنافسوا هذا العام فاز منهم 211 متسابقاً بينهم 27 كويتياً

«رحمهم الله» الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره العليم: المسابقة امتداد لأيادي أسرة العم خالد يوسف المرزوق «رحمه الله» البيضاء في خدمة كتاب الله





رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يُلقي كلمتهالوكيل المساعد بوزارة الأوقاف محمد ناصر العليم يلقي كلمتهالشيخ د.خالد الخراز يلقي قصيدته بالمناسبة الزميل يوسف عبدالرحمنثامر الستلانتكريم شيخ حلقات الجاليات صديق أحمد





أسامة أبو السعود

هنيئاً لأهل القرآن الفوز برضا الرحمن، فهم أهل الله وخاصته، هنيئا لهم التكريم في الدنيا والعفو والمغفرة والدرجات العلا في الآخرة، وهنيئا لمكرميهم الذين ينفقون أموالهم خدمة للدين ورعاية حفظة القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته، فإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا.

ففي أجواء رمضانية وإيمانية جميلة، ومع استمرار العطاء ومواصلة الجهد في خدمة كتاب الله ورعاية حفظته وتقديم كل الدعم والرعاية، شارك 1300 متسابق ومتسابقة من 20 جنسية مختلفة على مستوى الكويت في مسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته، والتي تأتي امتدادا لحلقات المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق، والتي انطلقت عام 2012 لتصبح منارة متألقة في الكويت لتخريج كوكبة من حفظة كتاب الله بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وقد قام راعي المسابقة رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق، وراعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر العليم، ومستشار رئيس تحرير «الأنباء» والمشرف العام على المسابقة الزميل يوسف عبدالرحمن، والداعية د.خالد الخراز، ومدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثامر سليمان الستلان بتكريم الفائزين خلال الحفل الذي أقيم في مسجد خالد يوسف المرزوق بمركز سوق السالمية، وسط حضور حاشد من الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم.

تكريم الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف محمد ناصر العليمدرع تكريمية لمدير مساجد الأحمدي ثامر الستلان



1300 متسابق

من جهته، ألقى الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق كلمة رحب فيها براعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر العليم وبالحضور الكبير، حيث قال: يطيب لي أن أنقل لكم تحيات وتقدير أخي فواز خالد يوسف المرزوق، حفظه الله ورعاه.

وتابع المرزوق: «بفضل الله تعالى، في سنة 2012 تم تأسيس حلقات الوالد خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، ومنها عملنا جاهدين على تعليم القرآن وتجويده وتفسيره، وكان هذا منطلقنا لتأسيس مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله تعالى، للرجال والنساء، وكانت النسخة الأولى منها عام 2021.

وأضاف قائلا: «في مسابقة هذا العام 1445هـ - 2024م شارك 1300 متسابق بواقع 900 من الذكور و400 من الإناث».

211 فائزاً

وأوضح المرزوق، أن عدد الفئات المشاركة في مسابقة الذكور 11 فئة، وعدد الفئات المشاركة في مسابقة الإناث 10 فئات، معلنا أن العدد الكلي للفائزين بلغ 211 فائزا وفائزة، بواقع 107 ذكور و104 إناث.

27 فائزاً كويتياً

وأشار المرزوق إلى أن عدد المسجلين في المسابقة من الكويتيين بلغ 80 متسابقا، شارك منهم فعليا 35 متسابقا، فيما بلغ عدد الفائزين من الكويتيين 27 فائزا وفائزة من الرجال والنساء.

20 جنسية

وأعلن المرزوق مشاركة 20 جنسية في المسابقة بعامها الرابع، وهي: (كويتي، سعودي، مصري، أردني، صومالي، سوري، بنغلاديشي، هندي، غير كويتي، يمني، برازيلي، تونسي، فلبيني، نيجيري، سوداني، لبناني، جزائري، مغربي، سريلانكي، باكستاني).

ولفت إلى أن عدد لجان الاختبار بلغ في مسابقة العام الحالي اثنتي عشرة لجنة، بواقع 7 لجان للرجال و5 للنساء.

تكريم المراقب الإداري بإدارة مساجد محافظة الأحمدي عمر محمد قاسمالزميل يوسف خالد المرزوق والزميل يوسف عبدالرحمن مع محفظي الحلقات في لقطة تذكارية (قاسم باشا)



شكراً راعي الحفل والمشايخ

ووجه المرزوق الشكر لراعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر العليم ومدير محافظة الأحمدي والعاملين معه، على تعاونهم الصادق معنا لإنجاز المسابقة.

وتابع قائلا: «كما نخص بالشكر جميع مشايخنا الكرام العاملين في حلقات والدي خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، وكذلك الشكر موصول للشيخات المسندات المحكمات، على قيامهن بدورهن على أكمل وجه في هذه المسابقة السنوية، والشكر أيضا موصول للأخوات المشرفات على مجهوداتهن في تنظيم المتسابقات».

وختم رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق كلمته متضرعا إلى المولى عز وجل، أن يبارك في عمل حلقات الوالد خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، التي خرجت أكثر من 200 مجاز بالسند المتصل للرسول صلى الله عليه وسلم على يد كوكبة من المشايخ الذين يحملون الأسانيد والإجازات، بارك الله في جهودهم، وبارك لنا في مسابقة وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله.

امتداد لأياديهم البيضاء

من جانبه، ألقى راعي الحفل الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم محمد ناصر العليم كلمة قال فيها: «الأخ الفاضل الأستاذ يوسف خالد يوسف المرزوق والحضور الكريم، يسعدني أن أشارككم اليوم هذا الحفل البهيج في هذا المسجد المبارك، وأبارك للفائزين في مسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته، وهي امتداد لأياديهم البيضاء في خدمة القرآن العظيم وكل ما يتعلق بالشأن الديني والاجتماعي».

متابعة من الحضور الكبير في المسجد خلال إعلان أسماء الفائزين بالجوائز



رعاية القرآن وأهله

وتابع العليم: «هذه الأسرة الكريمة ضاربة في التاريخ بأياديهم البيضاء ابتداء من والدهم، رحمه الله، وأبنائه البررة الذين ساروا على ما سار عليه والدهم بتاريخ كبير ومعروف في جميع مناحي الحياة».

وأضاف: «ليس مستغربا على هذه الأسرة الكريمة رعاية القرآن وأهله، وهذه المسابقة الكبيرة التي نفرح اليوم، بحمد الله، بهذا الحفل الختامي لتكريم الفائزين هي امتداد لحلقات العم خالد المرزوق، رحمه الله، والتي نفع الله بها البلاد والعباد».

واستطرد العليم: اليوم أنا سعيد جدا بهذه المشاركة وتكريم أهل القرآن الذين «هم أهل الله وخاصته».

القرآن يحفظهم

وأضاف العليم: أوصي أبنائي وإخواني وأخواتي الفائزين والمشاركين في هذه المسابقة المباركة بالاستمرار بحفظ القرآن، وقيل سابقا فلان يحفظ القرآن، بل القرآن يحفظه»، لا شك أن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.

وتابع: اليوم علينا أن نشغل الشباب ونسهم في تحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، فهو عمل عظيم من حفظ القرآن لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وجاء في الحديث «لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار».

حسنات مضاعفة

وأضاف العليم: وقد سئل أهل العلم: ما هو أفضل ذكر يذكر الله عز وجل به والصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل ذكر يذكر الله عز وجل به تلاوة القرآن، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه»، ولا أقول «الم» حرف ولكن «ا» حرف، و«لام»، و«م» حرف، والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء».

وتابع قائلا: فحافظ القرآن لا يغبط أحدا ولكن الناس تغبط حافظ القرآن، لذلك أدعوكم أبنائي وإخواني إلى أن تستمروا على ما أنتم عليه، فأنتم على خير عظيم، فمن حفظ جزءا فليحفظ جزءا آخر، والمسابقة ما شاء الله متنوعة بجميع الأقسام سواء من يحفظ «الحزب الأخير» حتى القرآن كاملا بالقراءات.

اقرأ وارتق

وأضاف: لهذا يجب على المسلم الاستمرار في حفظ القرآن لأنه أعظم ما يحتويه الصدر وأعظم ما يشغل به المسلم وقته، فإن درجات الجنة بعدد قراءة القرآن، حيث يقال لقارئ القرآن: «اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها»، لذلك كلما حفظت هذا القران وأشغلت نفسك به ارتقيت في الدنيا والآخرة.

وختم العليم: «فأبشروا يا أبنائي وإخواني بخير عظيم فأنتم طلاب العلم، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع».

نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حفظ القرآن الكريم والعمل به، وأن يجعلنا ممن يداومون على قراءته فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباقي إلى قيام الساعة.







«تحية لأهل القرآن »

بصوته المميز وإلقائه الجميل، خص الشيخ د.خالد جمعة الخراز مسابقة وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة، بقصيدة بعنوان «تحية لأهل القرآن»، والتي لاقت استحسان جميع الحضور لما حملته من مضامين سامية وقيم عالية لرفعة أهل القرآن والقائمين على المسابقة ورعايتها، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وفيما يلي نصها:

أهلا وسهلا بالكرام ومثلما

رحبت في الأولى جئت مسلما

يا ملتقى القرآن نفعك بين

قد كنت كفئا للعطاء مقدما

وجمعت أطياف المشارب ها هنا

وأرى المعد قد أجاد وأحكما

يا محسنا منك العطاء المرتجى

خير كثير للبلاد وللحمى

هذه الورود عندنا مأمونة

هيا اليها كي نشجع من سما

فتيان صدق لا مثيل لفعلهم

راموا الفلاح والسبيل الأقوما

رنت العيون لا تصدق ما ترى

ملأ الحبور قلوبنا وتحكما

زهر تفتح والعبير يلفه

فرح النسيم بعطره وتبسما

منهم معلم لا يشق غباره

لله كنت محفظا ومعلما

وكذلك فيهم حافظ متدبر

متعطش للعلم اضناه الظما

لقراءة القرآن سهم واضح

بين الصغار ناله من أكرما

ووجدنا فيهم من يشابه صوته

صوت السديس مثله او ربما

ولئن سألت عن الفتاة فإنها

أخت البنين حقها أن تسهما

ولها مجال في السباق وأختها

فانظر ترى دورا مفيدا قيما

كل الجموع شاركت أهلا بها

والكل منها حقه أن يكرما

أما العليم يا جمال حضوره

دعما وتأييدا ووجها باسما

ثامر وعمر دورهم متميز

بين المساجد والمحافل مغنما

ولأسرة المرزوق ألف تحية

نالت بميدان التفوق أسهما

سمع البعيد بفضلهم ولطالما

باهى القريب بشأنهم وتكلما

ثم الصلاة على النبي وآله

ما انهل غيث في الكويت أو هم

الشيخ د.خالد جمعة الخراز

شعلة نور

في يوم الخميس إبان جائحة كورونا 13 مايو 2021 احتفلنا بنتائج أول مسابقة لأخي وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه (خالد وعبدالله) - رحمهم الله - لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وكانت برعاية م.فريد عمادي وكيل وزارة الأوقاف - آنذاك، ومشاركة وتوجيه رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، حيث حصد 50 فائزا جوائز المسابقة، وتكرر الأمر في المسابقة الثانية يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022 بمشاركة ودعم الوكيل م.فريد عمادي، ومشاركة وتوجيه الزميل يوسف خالد المرزوق وتصدر 63 حافظا الفائزين بالمسابقة بينهم 20 كويتيا.

وفي المسابقة الثالثة بتاريخ الجمعة 21 أبريل 2023 رعاها د.منيف الهاجري مدير إدارة محافظة الأحمدي، وبدعم ومساندة من الزميل يوسف خالد المرزوق، وفي هذه المسابقة اكتملت بشقيها الرجالي والنسائي.

ثلاث سنوات مرت على هذه المسابقة المباركة وهي دليل ساطع على خيرية أهل الكويت، وهي بمنزلة ساحة للتنافس الشريف في فعل الخيرات وتعليم كتاب الله وشعلة نور قرآنية ومسيرة عطاء متواصلة في خدمة كتاب الله وتكريم مشاركين من جنسيات وأعمار مختلفة، وهي تجارة رابحة مع الله عزّ وجلّ وتشجيع لكل الأعمار على المشاركة، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

لقد كان تأسيس حلقات العم خالد يوسف المرزوق خطوة موفقة، حيث خرّجت لنا كوكبة من حفظة القرآن الكريم وعشرات من مجتازي السند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم صارت الحلقات والمسابقة وجهين لعملة واحدة يشار لهما بالبنان.

فالحلقات والمسابقة تهتمان بالمواطنين والوافدين على السواء، ونحن نفخر بأن لدينا حلقات للجاليات، ومخرجات الحلقات والمسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار وغير الناطقين باللغة العربية للصغار والكبار، وجُلّ هدفنا تخريج جيل ريادي يهتدي بالقرآن ويعمل بأحكامه ويستشرف المستقبل بخريجيه.

كل عام في رمضان نفخر ونتشرف بالاحتفال بكوكبة من حفظة القرآن الكريم، لأن حفظه وتدريسه والاهتمام به طريق النجاة لهذه الأمة، فهنيئا لمن يبذل المال والجهد لتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله الكريم، ولعل ما يثلج الصدر ان احتفالنا هذا العام تزامن مع نزول امطار الخير في مجلس قرآني يحبه الرحمن عزّ وجلّ وتحفّه الملائكة، وفعلا جميعنا شعر بالبركة في المكان (مسجد خالد يوسف المرزوق) - رحمه الله - وما هذه المسابقة إلا فرصة مخصصة لصغار الحافظين لكتاب الله تؤهلهم للحصول على السند المتصل.

كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد ناصر العليم الوكيل المساعد للدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم على رعايته الاحتفال القرآني في عامه الرابع، والشكر موصول للأستاذ ثامر الستلان مدير إدارة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي حرص على الحضور وبعض المسؤولين من إدارته، ولكل من ساهم وساعد ودعم هذا المشروع القرآني المبارك في الحلقات والمسابقة، خاصة مشايخ الحلقات الكرام والعاملين فيها، وكل عام والجميع بخير وعساكم من عواده.

يوسف عبدالرحمن - المشرف العام على المسابقة

الفائزون بالمسابقة

الفئة الأولى ـ فرع القراءات العشر

٭ الأول: أسامة عبدالله محمد الحربي ـ الأردن.

٭ الثاني: طارق أحمد السمان ـ مصر.

٭ الثالث: خالد علي محمد مبارك ـ مصر.

٭ الرابع: عادل حسن زكي عبدالفتاح ـ مصر.

٭ الخامس: عمرو إبراهيم خليل إبراهيم ـ مصر.

الفئة الثانية ـ فرع رواية قالون

٭ الأول: خالد إبراهيم يوسف العبدالله ـ الكويت.

٭ الثاني: محمد شعبان عبدالحميد سعد ـ مصر.

٭ الثالث: عمرو طه عبدالعزيز طه ـ مصر.

٭ الرابع: عبدالله أكرم البيطار ـ سورية.

٭ الخامس: أحمد نعمان حسين قايد ـ اليمن.

الفئة الثالثة ـ فرع القرآن الكريم كاملاً

٭ الأول: وليد أحمد ظاهر الشمري ـ الكويت.

٭ الثاني: عمر محمد كمال محمد ـ مصر.

٭ الثالث: محمد محمد أحمد متولي ـ مصر.

٭ الرابع: محمد فوزات محمد حميض ـ غير كويتي.

٭ الخامس: عبدالفتاح عمر المهدي ميغا ـ مالي.

الفئة الرابعة ـ فرع نصف القرآن (الأجزاء من 1 إلى 15)

٭ الأول: عصام محمد حامد عوض ـ مصر.

٭ الثاني: عبدول نيسار الدين وحيد الهندي ـ الهند.

٭ الثالث: أسامة محمد علي الرفاعي ـ مصر.

٭ الرابع: محمد أشعر محمد عمران ـ باكستان.

٭ الخامس: عبدالرحمن هاجي رياض ـ الهند.

٭ السادس: يحيى مهدي العجمي ـ الكويت.

٭ السابع: محمد أنفاس أبوطاهر ـ سريلانكا.

الفئة الخامسة ـ فرع خمسة أجزاء

(من الأحقاف إلى الناس)

٭ الأول: أحمد عماد حمدي جمعة ـ مصر.

٭ الثاني: محمد محمود السيد حامد ـ مصر.

٭ الثالث: طلحة خان محمد فاراز خان ـ الهند.

٭ الرابع: عبدالرحمن سعد محسن العجمي ـ الكويت.

٭ الخامس: عبدالرحمن خان محمد خان ـ الهند.

٭ السادس: محمد أحمد نعمان قايد ـ اليمن.

٭ السابع: محمد وليد الدسوقي ـ مصر.

٭ الثامن: مصعب محمد صابر توفيق ـ مصر.

٭ التاسع: عمر محمود عمر محمود خليفة ـ مصر.

٭ العاشر: آسر سامر عباس عثمان ـ مصر.

٭ الحادي عشر: محمد أحمد جمال محمد القاضي ـ مصر.

٭ الثاني عشر: يزيد محمد صابر توفيق ـ مصر.

٭ الثالث عشر: محمد حسن بن عبدالملك ـ الفلبين.

٭ الرابع عشر: إياد بتيئلان سلطان ـ الفلبين.

٭ الخامس عشر: محمد فارس محمد الكندري ـ الكويت.

٭ السادس عشر: بدر عبدالعزيز بدر بوهندي العلي ـ الكويت.

٭ السابع عشر: آدم جمال محمد بوحوشي ـ تونس.

٭ الثامن عشر: المنذر مجدي صالح أحمد ـ اليمن.

٭ التاسع عشر: محمد بكيل علي عبيد ـ اليمن.

٭ العشرون: عمر محمد رحمن ـ بنغلادش.

الفئة السادسة ـ فرع جزء قد سمع وجزء تبارك

٭ الأول: عمار سعيد فتح الله تركي ـ مصر.

٭ الثاني: محمد أسامة سعد فضل ـ مصر.

٭ الثالث: عبدالرحمن عادل حسيب ـ الهند.

٭ الرابع: عمر أحمد رشوان البسيوني ـ مصر.

٭ الخامس: يوسف علي محمد حسن ـ مصر.

٭ السادس: محمد سعد فيرزو عبدالصمد ـ الهند.

٭ السابع: رشيد مشاري رشيد الشمري ـ الكويت.

٭ الثامن: علي أحمد محمود عبدالباري ـ الصومال.

٭ التاسع: زيان بشير عبدالرحمن ـ الهند.

٭ العاشر: عمر طه محمد عبدالحميد ـ مصر.

٭ الحادي عشر: إبراهيم علاء الدين شقير ـ سورية.

٭ الثاني عشر: يمان محمود محمد فؤاد عبدالله ـ سورية.

٭ الثالث عشر: يوسف عبدالعزيز بدر بوهندي العلي ـ الكويت.

٭ الرابع عشر: ناصر فهد ناصر الدوسري ـ الكويت.

٭ الخامس عشر: مالك محمد علوي عمر ـ مصر.

٭ السادس عشر: أحمد مصطفى رمضان مرسي ـ مصر.

٭ السابع عشر: محمد إبراهيم الدسوقي جاد ـ مصر.

٭ الثامن عشر: مالك محمد صابر توفيق ـ مصر.

٭ التاسع عشر: عمر بطران محمد البطران ـ الأردن.

٭ العشرون: شجاع فهد ناصر الدوسري ـ الكويت.

الفئة السابعة ـ فرع الجزء 30

٭ الأول: أحمد محمود عمر محمود خليفة ـ مصر.

٭ الثاني: خالد مجدي صالح أحمد ـ اليمن.

٭ الثالث: صالح مشاري رشيد الشمري ـ الكويت.

٭ الرابع: عدنان عبدالعزيز بدر العلي ـ الكويت.

٭ الخامس: سعد علاء سعد هليل ـ مصر.

٭ السادس: أحمد بن بشير صالح قروي ـ تونس.

٭ السابع: سلمان أحمد سيد هاشم ـ مصر.

٭ الثامن: حازم سامر عباس عثمان ـ مصر.

٭ التاسع: أنس أكرم محمد جنيد البيطار ـ سورية.

٭ العاشر: إلياس أحمد عبدالفتاح سعد ـ مصر.

٭ الحادي عشر: محمد طارق حسن الرمادي ـ مصر.

٭ الثاني عشر: أنس فوزي صالح قروي ـ تونس.

٭ الثالث عشر: يوسف إبراهيم عبدالحميد العفيفي ـ مصر.

٭ الرابع عشر: عبداللطيف سعد مطلق الحربي ـ الكويت.

٭ الخامس عشر: عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز عبدربه ـ مصر.

٭ السادس عشر: آسر أسامة محمد قطب ـ مصر.

٭ السابع عشر: زيد محمد براء حريتاني ـ سورية.

٭ الثامن عشر: آدم محمد أنور علي ـ مصر.

٭ التاسع عشر: أنس عمرو حسب الله يونس ـ مصر.

٭ العشرون: مازن أنس محمود القطان ـ الكويت.

الفئة الثامنة ـ فرع حزب الأعلى

٭ الأول: حسين سامي كامل الصواف ـ مصر.

٭ الثاني: البراء محمد علي عبدالرحيم ـ مصر.

٭ الثالث: عمر وائل عبدالعظيم شعلان ـ مصر.

٭ الرابع: مالك أحمد درويش علي ـ مصر.

٭ الخامس: أنس محمد صابر توفيق ـ مصر.

٭ السادس: مروان محمد محمدين عوض ـ مصر.

٭ السابع: آدم محمد فوزي علي ـ مصر.

٭ الثامن: عبدالله إسماعيل عيد محمد ـ مصر.

٭ التاسع: يونس محمد إبراهيم إسماعيل ـ اليمن.

٭ العاشر: عمر محمود علي أحمد عبدالمجيد ـ مصر.

٭ الحادي عشر: عبدالله وليد ناصر القط ـ مصر.

٭ الثاني عشر: عبدالله بكيل علي عبيد ـ اليمن.

٭ الثالث عشر: عبدالله فهد ناصر الدوسري ـ الكويت.

٭ الرابع عشر: محمد عبدالله نادي عمر ـ مصر.

٭ الخامس عشر: مالك طاري جبر عبد العواض ـ مصر.

الفئة التاسعة ـ أصحاب الهمم كفيف ـ

فرع جزء 29 و30

٭ الأول: أيوب عايد خلف العنزي ـ الكويت.

٭ الثاني: مشاري دبيان عوض المطيري ـ الكويت.

٭ الثالث: ناصر إبراهيم موسى عبداللاه ـ مصر.

٭ الرابع: إبراهيم فهد إبراهيم مبرد ـ سورية.

٭ الخامس: محمود عمر علي إدريس ـ سورية.

الفئة الحادية عشرة ـ أصحاب الهمم طيف التوحد ـ فرع حزب الأعلى

٭ الأول: عبدالهادي سعد مطلق الحربي ـ الكويت.

٭ الثاني: عمر سعد مطلق الحربي ـ الكويت.

٭ الثالث: عبدالله وائل طلعت بهيج ـ مصر.

٭ الرابع: وليد خالد أحمد الحمد ـ سورية.

٭ الخامس: محمد إيهاب عبدالله السعدي ـ اليمن.











العدد الكلي للفائزين 211 متسابقاً بواقع 107 من الذكور و104 من الإناث

كوكبة الحافظات.. منارة متألّقة









تكريم الفائزات في مسابقة وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله «رحمهم الله» الستلان: الفئات المشاركة في مسابقة الذكور 11 فئة والفئات المشاركة في مسابقة الإناث 10 فئات



آلاء خليفة

تحت رعاية وبحضور مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثامر الستلان، تم تنظيم حفل تكريم الفائزات بمسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته للعام 2024 والتي تأتي امتدادا لحلقات المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق، والتي انطلقت عام 2012 لتصبح منارة متألقة في الكويت لتخريج كوكبة من حفظة كتاب الله، وذلك بحضور المشرف العام على المسابقة ومستشار رئيس التحرير يوسف عبدالرحمن.

في البداية ثمّن مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي ثامر الستلان دعم القائمين على مركز العم خالد يوسف المرزوق رحمه الله، وحرصهم على تنظيم وإدارة فعاليات هذه المسابقة خلال شهر رمضان المبارك انطلاقا من حرص وزارة الأوقاف متمثلة بإدارة مساجد محافظة الأحمدي على دعم هذه المشاريع التي تعكس خطة الوزارة في تأكيد الشراكة المجتمعية مع كل جمعيات النفع العام والمؤسسات الدينية والأهلية والخيرية.

واستعرض الستلان بعض بيانات المسابقة وما تحقق من نتائج مستهدفة ومشرفة، موضحا أنه في مسابقة هذا العام 1445هـ -2024، شارك 1300 متسابق بواقع 900 من الذكور و400 من الإناث، مشيرا إلى ان عدد الفئات المشاركة في مسابقة الذكور بلغ 11 فئة وعدد الفئات المشاركة في مسابقة الإناث بلغ 10 فئات.

ولفت الستلان إلى ان العدد الكلي للفائزين بلغ 211 متسابقا بواقع 107 من الذكور، و104 من الإناث، وعدد المسجلين في المسابقة من الكويتيين 80، شارك منهم فعليا 35 متسابقا وعدد الفائزين من الكويتيين 27 متسابقا من الرجال والنساء.

20 جنسية

وأشار الستلان إلى ان المسابقة شهدت مشاركة 20 جنسية (كويتي، سعودي، مصري، أردني، صومالي، سوري، بنغلاديشي، هندي، غير كويتي، يمني، برازيلي، تونسي، فلبيني، نيجيري، سوداني، لبناني، جزائري، مغربي، سيرلانكي وباكستاني). موضحا ان عدد لجان الاختبار بلغ 12 لجنة بواقع 7 لجان للرجال و5 للنساء.

وختاما توجه الستلان بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الفعالية، قائلا: جعلها الله عز وجل في ميزان حسناته وأن يعيننا على خدمة بيوت الرحمن على الوجه الذي يرضيه عنا.



الأستاذة أمينة راشد الخلف تلقي كلمتها

وقد ألقت أمينة راشد الخلف كلمة نيابة عن المشرف العام على المسابقة يوسف عبدالرحمن، ذكرت فيها ان عام 2021 شهد النسخة الأولى من المسابقة واليوم نجتمع في المسابقة القرآنية السنوية الرابعة للمغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه خالد وعبدالله رحمهم الله جميعا. متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي الحفل مدير إدارة محافظة مساجد الأحمدي ثامر الستلان، كما خصت بالشكر كافة الشيخات المسندات المحكمات على قيامهن بدورهن على أكمل وجه في هذه المسابقة السنوية، والشكر موصول للأخوات المشرفات على مجهوداتهن في تنظيم المتسابقات، كما توجهت بالشكر للقائمين على حلقات القرآن الكريم والمسابقة، فكلها جهود مباركة في خدمة آهل القرآن الكريم وخاصته. مضيفة: وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

كلمة الفائزات

ونيابة عن الفائزات المكرمات ألقت الفائزة المكرمة رؤى أشرف، كلمة قالت فيها: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لله الحمد بالإسلام ولله الحمد بالقرآن ولله الحمد أن سخر من عباده من يقوم على خدمة هذا الدين والعمل لرفعته فكانوا للإسلام قلاعا.

وتابعت: هم القوم لا يشقى جليسهم، طبتم يا أهل القرآن وبوركت مجالسكم في طاعة وذكر ورضوان، قال الصادق الأمين: إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، فطوبي لمن حاز المكانة وطوبى لمن بذل وقته وجهده معهم، وطـــوبى لمن قام على هذه المسابقة ولله الفضـــــــل والمنة رفع همما، وقوم خطى وذكر الأفئــــدة أضعافا مضاعفــة.

وأردفت رؤى قائلة: القائمون على المسابقـــة، مشرفين ومشرفـــــات، شيوخا وشيخـــات، معلمين ومعلمات، جزاكــــم الله عنــا الحسنى وزيادة وجزيتـــم عن كل حرف تلونــاه أضعـــافا مضـــاعفــــة.

وتابعت: ثم إننا لا ننسى معلماتنا اللواتي أخذن بأيدينا في طريق القرآن، ورفيقات دربنا في حفظ القرآن اللواتي بهن تشجعنا على المراجعة والسرد، وآباء وأمهات كانوا لنا خير معين وخير قدوة، نسأل الله أن يكرمنا بإلباسهم تاج الوقار، وأن يجمعنا وأهل القرآن في خير دار، إنه جواد غفار، وبعد أزف الفائزات بالدرجات قبل المراكز، وأبارك لكل من شاركت سبقها للخيرات، ورفعها للدرجات، حرف بحسنة، وحسنة بعشر، فالسبق السبق، والمسارعة المسارعة، والاستمساك الاستمساك بحبل الله كتابه، تغنمن بذلك خيرا من الدنيا وما فيها.



طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره

ألقت الفائزة المكرمة أبرار الشرباصي قصيدة بهذه المناسبة قالت فيها:



أبرار الشرباصي تلقي قصيدة عن فضل القرآن الكريم

طوبي لمن حفظ الكتاب بصدره.. فبدا وضيئا كالنجوم تالقا.

الله أكبر، يا لها من نعمة.. لما يقال «اقرأ»، فرتل وارتقا.

وتمثل القرآن في أخلاقه.. وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا.

وتلاه في جنح الدجى متدبرا..والدمع من بين الجفون ترقرقا.

هذي صفات الحافظين كتابه.. حقا، فكن بصفاتهم متخلقا.

وفي الختام تم تكريم الفائزات وتوزيع الشهادات والجوائز عليهن تشجيعا لهن على المثابرة والاستمرار بحفظ كتاب الله وآياته.

شكر وتقدير للمُحكمات

شكر كبير وتقدير للمسندات المحكمات الشيخات:

عائشة الصيفي وهناء حديد وغنيمة الميعان وميادة العيع وخولة العوضي وسلوى البعيجان وأروى حفظ الله وأماني عبدالسلام وإيناس عبداللطيف وبراءة عجاج وندى ماضي، على قيامهن بدور كبير في إتمام المسابقة على أفضل وجه.









مركز خالد يوسف المرزوق لخدمة القرآن الكريم وعلومه.. ومسابقة المغفور لهم بإذن الله تعالى وليد خالد يوسف المرزوق ونجليه (خالد/ عبدالله) رحمهم الله جميعاً.السنوية الرابعة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وقراءاته 1445 هـ - 2024 م



النتائج النهائية للمسابقة

الفائزات

فائزات الفئة الثانية

فرع رواية قالون

الأول - سارة السيد هريدي قناوي

الثاني - ايمان السيد ابراهيم الجزار

الثالث - هالة محمد خليفة

الرابع - نشوى احمد عبدالجواد زيدان

الخامس - مشاعل فهد غالي العازمي

فائزات الفئة الثالثة

فرع القرآن الكريم كاملاً

الأول - نوف خميس محمد الغريب

الثاني - أريج عبدالعزيز مهدي عبدالفتاح

الثالث - ايمان الشرباصي محمد الشربيني

الرابع - صفية عبدالحميد مهران

الخامس - أبرار الشرباصي محمد الشربيني

فائزات الفئة الرابعة

فرع نصف القرآن الأجزاء من (1) إلى (15)

الأول - جنى أحمد جلال عثمان

الثاني - رقية سعيد فتح الله تركي

الثالث - أسيل أحمد محمود الجاموس

الرابع - عائشة هلال عباس العلي

الخامس - رؤى أشرف احمد ابراهيم

السادس - أماني محمد عبدالرحيم أبوعيانة

السابع - هنا رفيق فتحي الحسانين

فائزات الفئة الخامسة

فرع خمسة أجزاء من: «الأحقاف» إلى: «الناس»

الأول - سلمى مصطفى احمد ابوالنور

الثاني - نورهان احمد رشوان البسيوني

الثالث - هاجر مصطفى رمضان مرسي

الرابع - فداء السيد محمد ابوعريشة

الخامس - ماسه احمد زكي حمزة

السادس - سلمى خالد قطب عبدالباسط

السابع - مريم عنتر فتحي سلامة

الثامن - عائشة محمود عمر محمود خليفة

التاسع - رزان عنتر فتحي سلامة

العاشر - منة الله عبدالرحمن عاطف كنك

الحادي عشر - بينه اشرف سيد علي

الثاني عشر - ايزا خديجة واجد علي

الثالث عشر - عائشة علاء حسين محمد علي

الرابع عشر - أروى عبدالرحمن عاطف صالح

الخامس عشر - رقية محي الدين ياسين عمار

السادس عشر - رحمه محمد تمام حمدي

السابع عشر - رزان احمد محمود الجاموس

الثامن عشر - رزان محمد براء حريتاني

التاسع عشر - توحيده بلايت حسين علام

العشرون - رقية ادؤولي مسعود

فائزات الفئة السادسة

فرع جزء «قد سمع» وجزء «تبارك»

الأول - كوثر حسين محمد رضا

الثاني - رميثة احمد نبيل قنديل

الثالث - مريم محمد علي عبدالرحيم

الرابع - سمية عنتر فتحي سلامة

الخامس - ابرار محمد احمد يونس

السادس - ريتال صلاح احمد ابراهيم

السابع - لين مصطفى محمود عزالدين

الثامن - رقية طارق احمد محمد

التاسع - جنى عبدالمهيمن مختار اللقاني

العاشر - ندى احمد جابر زكي

الحادي عشر - صفية مجدي صالح احمد

الثاني عشر - شوق سعد ناصر المطيري

الثالث عشر - بشاير احمد نعمان قايد

الرابع عشر - رقية فاطمة واجد علي

الخامس عشر - كنزي عمرو عبدالمحسن شون

السادس عشر - اسراء اشرف سعيد قنديل

السابع عشر - مريم محمد قدري احمد حلمي

الثامن عشر - سارة اسامة احمد أبوزيد

التاسع عشر - مريم المعتز بالله يحيى الدرسي

العشرون - ليان ياسر عمر المصطفى

فائزات الفئة السابعة

فرع جزء (30)

الأول - هنا وليد عطية مصطفى

الثاني - غيداء احمد نعمان قايد

الثالث - فاطمة سامي كامل الصواف

الرابع - سارة ابراهيم فتحي البرلسي

الخامس - حور صلاح احمد ابراهيم

السادس - رقية احمد محمد عثمان

السابع - فاطمة عثمان فلاح مندكار

الثامن - سما علي محمد الحكمي

التاسع - سلمى عبدالله نادي عمر

العاشر - آلاء وحيد فؤاد سليمان

الحادي عشر - تسنيم عبدالستار عبد اللاه علي

الثاني عشر - رغد محمد ثروت محمد

الثالث عشر - ملك محمد صدقي عبدالرحيم

الرابع عشر - يمنى اشرف سعيد قنديل

الخامس عشر - سمية وائل علي الخولي

السادس عشر - حور احمد سعد

السابع عشر - جويرية ابراهيم نصره

الثامن عشر - لجين حسن علي عبدالهادي

التاسع عشر - فاطمة وائل حامد احمد

العشرون - ماسه احمد محمد فتحي عرول

فائزات الفئة الثامنة

فرع حزب «الأعلى»

الأول - مليكة وائل عبدالعظيم شعلان

الثاني - سارة محمد علي كحيل

الثالث - تالا محمد فرغلي توفيق

الرابع - جنه خالد شفيق ابويوسف

الخامس - إسراء سعد هاشم محمد

السادس - رهف صلاح عطوان السيد

السابع - هنا خالد شفيق ابويوسف

الثامن - اسماء خالد قطب عبدالباسط

التاسع - كارما احمد عبدالعاطي عفيفي

العاشر - ألين عيد كامل محمود

الحادي عشر - جويرية محمد منصور الجمل

الثاني عشر - داماس عبدالمالك احمد العمار

الثالث عشر - رقية احمد عيد صقر

الرابع عشر - سنن اشرف سيد علي

الخامس عشر - أسيل احمد سمير فخري

السادس عشر - مريم علي محمد علي

السابع عشر - حور عامر علي مهلهل

الثامن عشر - جودي احمد سمير فخري

التاسع عشر - مريم اسامة احمد عبدالجواد القبطان

العشرون - خديجة عصام محمد حامد عوض

فائزات الفئة التاسعة

أصحاب الهمم «كفيف»

فرع جزء «تبارك» و«عم»

الأول - لطيفة غانم طرقي العنزي

الثاني - يسرى ضاوي عبيد العتيبي

الثالث - إلهام محمد عبدالكريم دله

الرابع - هبه احمد الخضر الصغير

الخامس - رشا سليمان الخلف العبد

فائزات الفئة العاشرة

أصحاب الهمم «كفيف»

فرع جزء «عم»

الأول - ياقوت سليمان الخلف العبد

فائزات الفئة الحادية عشرة

أصحاب الهمم «طيف التوحد»

فرع حزب «الأعلى»

الأول - ندى محمد فؤاد عبدالخالق



