273 ألف مسافر عبر مطار الكويت في عيد الفطر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي، أن حركة الركاب والطائرات المتوقعة خلال فترة عيد الفطر ستصل إلى 2037 رحلة بواقع 273 ألف مسافر، وأن أكثر الوجهات المتوقعة طلبا من جمهور المسافرين ستكون إلى دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.
وأكد الراجحي أن جميع العاملين في مطار الكويت الدولي على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدات والتسهيلات لجمهور المسافرين وشركات الطيران.
من جانب آخر، أفاد الراجحي بأن الموسم الصيفي المقبل سيشهد دخول شركات طيران جديدة تعمل من وإلى مطار الكويت الدولي مثل «أكاسيا» الهندية والطيران الإيطالي إضافة إلى «صن إكسبريس» التي باشرت التشغيل منذ الموسم الشتوي.
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