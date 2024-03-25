273 ألف مسافر عبر مطار الكويت في عيد الفطر

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي، أن حركة الركاب والطائرات المتوقعة خلال فترة عيد الفطر ستصل إلى 2037 رحلة بواقع 273 ألف مسافر، وأن أكثر الوجهات المتوقعة طلبا من جمهور المسافرين ستكون إلى دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.

وأكد الراجحي أن جميع العاملين في مطار الكويت الدولي على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدات والتسهيلات لجمهور المسافرين وشركات الطيران.

من جانب آخر، أفاد الراجحي بأن الموسم الصيفي المقبل سيشهد دخول شركات طيران جديدة تعمل من وإلى مطار الكويت الدولي مثل «أكاسيا» الهندية والطيران الإيطالي إضافة إلى «صن إكسبريس» التي باشرت التشغيل منذ الموسم الشتوي.