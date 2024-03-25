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نسائية ((الوقف الإنساني)) تقيم معتكفاً قرآنياً للفتيات

3/25/2024 3:01:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقيم إدارة العمل النســائي بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية العديــد من الأنشطة المتنوعــــة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقالت مديرة العمل النسائي بالجمعية منى سلمان بن عيسى إن الإدارة أقامت معتكفا رمضانيا للفتيات من عمر 4 إلى 14 سنة، وذلك خلال يوم السبت من كل أسبوع في مسجد الصقر بمنطقة العديلية من الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا، موضحة أن المعتكف الرمضاني يحمل اسم «إحسان»، ويهدف إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الفتيات، وتشجيعهن على حفظ القرآن، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية التشجيعية مثل الكتابة والرسم والورش التربوية والمنزلية.
وأشارت إلى أهمية تلك الأنشطة في بناء جيل يحمل القيم الإسلامية الوسطية الرشيدة، إلى جانب ربطهن بالقرآن الكريم الذي هو دستور الأسرة المسلمة التي تعد أهم نواة في المجتمع، وقد شارك في معتكف الوقف الإنساني 29 فتاة من مختلف الأعمار.

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