نسائية ((الوقف الإنساني)) تقيم معتكفاً قرآنياً للفتيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقيم إدارة العمل النســائي بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية العديــد من الأنشطة المتنوعــــة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقالت مديرة العمل النسائي بالجمعية منى سلمان بن عيسى إن الإدارة أقامت معتكفا رمضانيا للفتيات من عمر 4 إلى 14 سنة، وذلك خلال يوم السبت من كل أسبوع في مسجد الصقر بمنطقة العديلية من الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا، موضحة أن المعتكف الرمضاني يحمل اسم «إحسان»، ويهدف إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الفتيات، وتشجيعهن على حفظ القرآن، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية التشجيعية مثل الكتابة والرسم والورش التربوية والمنزلية.
وأشارت إلى أهمية تلك الأنشطة في بناء جيل يحمل القيم الإسلامية الوسطية الرشيدة، إلى جانب ربطهن بالقرآن الكريم الذي هو دستور الأسرة المسلمة التي تعد أهم نواة في المجتمع، وقد شارك في معتكف الوقف الإنساني 29 فتاة من مختلف الأعمار.
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