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((النجاة)): ألف طالب شاركوا في ((يوم الهمة)) القرآني

3/25/2024 3:01:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير الحلقات بإدارة «ورتل» لشؤون القرآن الكريم التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عمر الكندري إن نشاط يوم «الهمة» القرآني لاقى تفاعلا فاق التوقعات، حيث أقيم يوم السبت 6 رمضان بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة في بادرة هي الأولى في الكويت.
وبين الكندري أن أنشطة يوم «الهمة» القرآني متنوعة وتشمل الإسناد والمراجعة المكثفة والحفظ المكثف وتصحيح التلاوة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى استكمال الحفظ والمراجعة، وتخريج طلبة يحفظون القرآن الكريم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، موضحا أن يوم «الهمة» القرآني يشارك به جميع شرائح المجتمع ويضم كل الأعمار، ويعتبر واحدا من المشاريع القرآنية الفريدة التي تقدمها إدارة «ورتل».
وتقدم بالشكر لكل من ساهم وتعاون في إنجاح مشروع يوم «الهمة» وخص بالشكر أهل الخير محبي القرآن الكريم داعمي «ورتل»، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم شفيعا لهم يوم القيامة.

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