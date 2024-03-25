((النجاة)): ألف طالب شاركوا في ((يوم الهمة)) القرآني

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مدير الحلقات بإدارة «ورتل» لشؤون القرآن الكريم التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عمر الكندري إن نشاط يوم «الهمة» القرآني لاقى تفاعلا فاق التوقعات، حيث أقيم يوم السبت 6 رمضان بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة في بادرة هي الأولى في الكويت.
وبين الكندري أن أنشطة يوم «الهمة» القرآني متنوعة وتشمل الإسناد والمراجعة المكثفة والحفظ المكثف وتصحيح التلاوة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى استكمال الحفظ والمراجعة، وتخريج طلبة يحفظون القرآن الكريم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، موضحا أن يوم «الهمة» القرآني يشارك به جميع شرائح المجتمع ويضم كل الأعمار، ويعتبر واحدا من المشاريع القرآنية الفريدة التي تقدمها إدارة «ورتل».
وتقدم بالشكر لكل من ساهم وتعاون في إنجاح مشروع يوم «الهمة» وخص بالشكر أهل الخير محبي القرآن الكريم داعمي «ورتل»، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم شفيعا لهم يوم القيامة.
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