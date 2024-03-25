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((العوازم الخيرية)) تواصل تقديم إفطار الصائم في مناطق عدة

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل مبرة العوازم الخيرية تقديم وجبات الإفطار للفئات المحتاجة في عدة مناطق ومساجد مختلفة داخل الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة المبرة حمد البسيس إن المبرة تستهدف توفير وجبات الإفطار للعمالة الوافدة داخل البلاد، بينما يتم تقديم السلال الغذائية للأسر المتعففــــة دعما لهــم ولذويهـــــم في هذا الشهر المبارك.
وأضاف البسيس أن المبرة قامت بتنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل عدد من المساجد في مناطق سلوى والعبدلي والواحة والفنيطيس والوفرة الزراعية والعقيلة وجابر العلي، مشيرا إلى اهتمام المبرة بمواصلة تقديم الإفطارات للصائمين، لأهميتها الكبرى في تخفيف الأعباء المعيشية عن المحتاجين في هذا الشهر الفضيل.
كما جدد شكره ودعاءه لكل المحسنين الكرام من أهل الكويت الذين ساهموا في توفير إفطار الصائم للفئات المحتاجة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل المبارك، مشيدا في الوقت ذاته بالمتطوعين الذين يبذلون أوقاتهم وجهدهم في تقديم الإفطار للصائمين.

MENAFN25032024000130011022ID1108019408

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