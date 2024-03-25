((العوازم الخيرية)) تواصل تقديم إفطار الصائم في مناطق عدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تواصل مبرة العوازم الخيرية تقديم وجبات الإفطار للفئات المحتاجة في عدة مناطق ومساجد مختلفة داخل الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة المبرة حمد البسيس إن المبرة تستهدف توفير وجبات الإفطار للعمالة الوافدة داخل البلاد، بينما يتم تقديم السلال الغذائية للأسر المتعففــــة دعما لهــم ولذويهـــــم في هذا الشهر المبارك.
وأضاف البسيس أن المبرة قامت بتنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل عدد من المساجد في مناطق سلوى والعبدلي والواحة والفنيطيس والوفرة الزراعية والعقيلة وجابر العلي، مشيرا إلى اهتمام المبرة بمواصلة تقديم الإفطارات للصائمين، لأهميتها الكبرى في تخفيف الأعباء المعيشية عن المحتاجين في هذا الشهر الفضيل.
كما جدد شكره ودعاءه لكل المحسنين الكرام من أهل الكويت الذين ساهموا في توفير إفطار الصائم للفئات المحتاجة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل المبارك، مشيدا في الوقت ذاته بالمتطوعين الذين يبذلون أوقاتهم وجهدهم في تقديم الإفطار للصائمين.
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