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مصادر لـ ((الأنباء)): 1.3 مليون دينار تكلفة عقد تشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه لمزارع العبدلي

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة بصدد توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة للتعاقد مع إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات.
وأوضحت المصادر أن قيمة العقد تقدر بـ 1.3 مليون دينار ولمدة 3 سنوات.
وكانت وزارة الأشغال حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لترسية هذه المناقصة على إحدى الشركات كذلك حصلت الوزارة على موافقة وزارة المالية لاعتماد تكلفة ترسية هذه المناقصة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المناقصة تشمل نقل وتركيب الوصلات الزراعية بحسب الحاجة والقيام بأعمال صيانة المناهيل والخزانات وإصلاح الكسور الفرعية والرئيسية على الخطوط، وأن التنفيذ يشمل تقديم جميع الأيدي العاملة والمواد والمعدات والآلات الإنشائية وجميع ما يلزم لإتمام الأعمال وصيانتها وتشغيلها وفقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد.

MENAFN25032024000130011022ID1108019407

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