مصادر لـ ((الأنباء)): 1.3 مليون دينار تكلفة عقد تشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه لمزارع العبدلي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة بصدد توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة للتعاقد مع إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات.
وأوضحت المصادر أن قيمة العقد تقدر بـ 1.3 مليون دينار ولمدة 3 سنوات.
وكانت وزارة الأشغال حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لترسية هذه المناقصة على إحدى الشركات كذلك حصلت الوزارة على موافقة وزارة المالية لاعتماد تكلفة ترسية هذه المناقصة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المناقصة تشمل نقل وتركيب الوصلات الزراعية بحسب الحاجة والقيام بأعمال صيانة المناهيل والخزانات وإصلاح الكسور الفرعية والرئيسية على الخطوط، وأن التنفيذ يشمل تقديم جميع الأيدي العاملة والمواد والمعدات والآلات الإنشائية وجميع ما يلزم لإتمام الأعمال وصيانتها وتشغيلها وفقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد.
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